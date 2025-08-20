Araucária tem motivos de sobra para comemorar. A equipe masculina de voleibol – categoria B (12 a 14 anos), formada por alunos do Colégio Metropolitana, em parceria com o Projeto NIVEA, conquistou o vice-campeonato na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), realizada em Toledo. A conquista é inédita para o município e representa um marco na história do esporte escolar local.

Entre mais de 700 equipes inscritas desde a fase municipal, a trajetória da equipe foi brilhante: campeã da fase municipal, campeã da fase regional, vice-campeã da fase macrorregional e, finalmente, vice-campeã da fase estadual. Esse desempenho coloca Araucária entre os grandes nomes do esporte escolar paranaense.

O Colégio Metropolitana teve papel decisivo nessa conquista. Ao abrir suas portas para o Projeto NIVEA, a instituição demonstrou sensibilidade e visão ao apoiar uma iniciativa que vai além das quadras. A parceria permitiu que jovens atletas tivessem acesso a estrutura, acompanhamento técnico e incentivo educacional, criando um ambiente propício para o desenvolvimento esportivo e pessoal.

“Essa conquista é fruto de uma união que deu certo. O Colégio Metropolitana acreditou no projeto, ofereceu espaço e apoio, e os meninos corresponderam com dedicação e talento. Mais do que medalhas, o resultado simboliza o impacto positivo que parcerias bem estruturadas podem gerar. O Colégio Metropolitana, ao investir no esporte como ferramenta de educação e inclusão, reforça seu papel como agente transformador na comunidade. A cidade celebra não apenas o pódio, mas o exemplo de colaboração entre escola e projeto social uma fórmula que inspira e transforma”, afirma a coordenação do Projeto NIVEA.

