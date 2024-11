Colégio Metropolitana está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025

A escolha de um colégio para os filhos é sempre uma tarefa difícil. Os pais precisam ponderar vários quesitos para chegar à decisão certa. Nesse cenário, o Colégio Metropolitana, com mais de 20 anos de atuação, entende que a escola tem participação fundamental na formação humana das crianças e adolescentes, por isso concilia uma educação de qualidade a um corpo docente de excelência e os melhores materiais didáticos.

Com as matrículas para 2025 abertas, o colégio está preparado para receber a visita dos pais que desejam conhecer sua estrutura, material didático conveniado ao Sistema Positivo de Ensino e todas as oportunidades disponíveis para o desenvolvimento completo dos seus filhos. Desde que iniciou suas atividades, o Metropolitana também oferta como cortesia um desconto de 50% no valor da anuidade para os irmãos mais novos dos seus alunos. As matrículas devem ser feitas presencialmente e as vagas são limitadas.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da instituição: Facebook Colégio Metropolitana Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Instagram @colegiometropolitana.

O Colégio Metropolitana oferece turmas desde o maternal até o ensino médio, e até o nono ano trabalha com período integral e meio período. E para aqueles pais que procuram diferenciais na hora de escolher a escola dos filhos, o colégio tem muito a oferecer: dispõe de uma sala específica (sala maker) para aulas de Robótica, laboratório de Ciências, biblioteca, quadra esportiva, lousas digitais interativas em todas as turmas, desde o maternal até o terceirão. Oferta ainda aulas extras de futsal, ginástica, voleibol em parceria com o Projeto Nivea; duas línguas estrangeiras – inglês e o espanhol para todas as turmas; aulas de musicalização até o quinto ano; e aulas de empreendedorismo em parceria com o Sebrae.

Foto: Divulgação. A disciplina de Robótica (Lego Education) faz parte da grade curricular.

“O inglês é uma língua essencial que abre portas para inúmeras oportunidades, tanto no currículo quanto na vida pessoal dos nossos alunos. Aqui no Metropolitana os estudantes não apenas aprendem inglês pelo método Positivo English Solut ion (PES), mas também saem com um diploma internacional de fluência pela Universidade de Michigan, após três anos de aulas gramaticais e de conversação. Esse certificado é uma garantia de que estão prontos para enfrentar qualquer desafio global”, explica a diretora Márcia Katuragi.

Ela ainda destaca a presença de uma nutricionista no colégio, para garantir que os alunos recebam uma alimentação correta e balanceada. “Ensinamos nossas crianças que uma alimentação saudável é essencial para o bem-estar. Com refeições balanceadas e atividades educativas, mostramos a importância de cuidar do corpo e da mente desde cedo”, declara. Outros destaques estão na atuação de um biblioteconomista formado, responsável pelo atendimento na biblioteca, e o trabalho socioemocional desenvolvido junto aos alunos, com base na Escola de Inteligência de Augusto Cury.

Foto: Divulgação

“São poucas as escolas que possuem esses profissionais no seu corpo docente. É importante mencionar ainda que no Colégio Metropolitana nossos professores não são apenas mestres em suas disciplinas, mas também inspiradores, guias e amigos. Cada aula é uma oportunidade de acender novas ideias, de estimular sonhos e de plantar sementes que florescerão ao longo da vida dos nossos alunos”, afirma Márcia.

Serviço

O Colégio Metropolitana fica na Rua Lourenço Jasiocha, 1058, no Centro. Os contatos podem ser feitos pelo e-mail secretaria@colegiometropolitana.com.br, pelo telefone (41) 3642-1716 ou WhatsApp (41) 99946-0099.

Edição n.º 1440.