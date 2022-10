Colégio Rocha Pombo movimentou estudantes com Feira de Ciências

A feira de ciências é uma oportunidade de motivar os estudantes para o aprendizado, envolvimento escolar e pensamento científico. Com esse pensamento, o Colégio Estadual Rocha Pombo realizou uma feira no último dia 8 de outubro, aberta a toda comunidade escolar. Estudantes de todas as séries tiveram a oportunidade de mostrar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de desenvolver entre eles a capacidade multidisciplinar, já que o evento abordou diferentes temas.



A feira foi idealizada pelos professores de Química e Física Aligia Arrubia Useda e Diego Nogueira Costa, repectivamente, com apoio do diretor Thiago Boaventura. Inicialmente os alunos do Ensino Médio inscreveram seus projetos na feira, baseados nos seguintes temas: Tipos de energia e Mudanças climáticas. Após análise e contribuições, os projetos puderam ser desenvolvidos e apresentados para a comunidade escolar.



Também teve destaque para os três melhores trabalhos, entre eles a simulação da bomba atômica, feita pelo aluno Pedro Henrique Alves, da turma do 2º ano. “O objetivo principal da feira foi estimular a aprendizagem efetiva e o desenvolvimento cognitivo através da investigação científica pautada na abordagem das Metodologias Ativas”, disse o diretor Thiago.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo