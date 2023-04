Colégio Rocha Pombo promove “Dia de combate à violência na escola”

O Colégio Estadual Rocha Pombo, no bairro Capela Velha, promoveu uma ação pela paz no dia 23 de março, para conscientizar seus alunos sobre valores, cidadania e a importância do diálogo. A proposta partiu da própria instituição que no início de março se deparou com dois episódios de brigas, um deles no ponto de ônibus e outro em uma rua próxima à escola. “Ficamos muito preocupados com a situação e decidimos promover o Dia de combate à violência no ambiente escolar. Sempre procuramos colocar em nossa pauta, temáticas que remetem aos desafios enfrentados pela adolescência”, explicou o diretor Thiago Boaventura.

A Patrulha Escolar participou ativamente do evento e os estudantes acompanharam palestras e participaram de dinâmicas e rodas de conversa sobre o tema. “Nesse dia os alunos também vieram de branco, simbolizando a paz. Foi um evento bastante produtivo que com certeza trará resultados positivos na convivência entre nossos alunos e tornará nossa escola um ambiente seguro”, reforçou a direção.

Edição n. 1356