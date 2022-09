Colégio Szymanski ganha medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Geografia

Um grupo de estudantes do Colégio Estadual Professor Julio Szymanski, coordenados pelo professor de Geografia Marcus Matozo, ganhou medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Geografia. A prova é direcionada a todos os estudantes das escolas públicas e particulares do Brasil, desde o 9° ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio e a participação dos mesmos é voluntária e gratuita.

O professor Marcus montou uma equipe com três alunos, o Ismael Mudrik Melo, do 4°CI (médio integrado); a Eduarda Pedrotti Trizoti, do 4° DI (médio integrado); e o João Octavio Rodrigues 3° A do médio regular. Eles participaram de duas fases online, onde responderam as provas, dentro de um prazo pré-estipulado. “As três melhores equipes de cada estado (uma pública, uma privada e uma de um Instituto Federal) participarão da 3ª fase, que será presencial, e acontecerá em Campinas – SP, porém como ficamos em 2° lugar, infelizmente não participaremos desta próxima fase. Entretanto, participar desta Olimpíada foi uma excelente experiência para os alunos”, comentou Marcus.