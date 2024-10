Colégio Szymanski realiza mais uma edição do projeto “Celebrando à Vida”

A campanha Setembro Amarelo faz parte do conteúdo pedagógico de várias instituições de ensino. Um exemplo é o Colégio Estadual Professor Julio Szymanski, que em 2017 criou o “Celebrando à Vida”, onde são realizadas várias atividades com os alunos, que culminam em um grande evento de confraternização. Este ano o encontro aconteceu no dia 19 de setembro, e foi organizado por muitas mãos.

A pedagoga Rosilei da Silva Zwiegicoski, coordenadora do projeto, diz que a ideia de criar o Celebrando à Vida foi para proporcionar um momento em que todos possam valorizar, celebrar a vida e partilhar. “Naquela ocasião, pensei em abordar o Setembro Amarelo de forma diferente e mais leve. Desde então, o projeto vem acontecendo todos os anos, com um intervalo apenas na época da pandemia”, afirma.

Ela conta que o colégio está sempre buscando promover o diálogo, interação com seus estudantes, que ao longo do ano contam com um espaço para o contato com instrumentos musicais, para quem gosta de tocar, cantar, e também possui espaços de escuta, pedagogia, mecanografia, para que os alunos possam se acalmar e refletir.

O grande evento iniciou com uma reflexão e depois foi a vez das apresentações dos alunos e do lanche delicioso, onde todos se confraternizaram. “A participação dos professores, funcionários, alunos, faz toda a diferença, são diversas apresentações de música, dança, ginástica, entre outras. A decoração é sempre surpreendente, fazemos com muito carinho, buscando inovar a cada ano. Um dos momentos mais esperados é o lanche compartilhado, porque a essência é partilhar o alimento em um momento de união”, declara Rosilei.

O grande evento iniciou com uma reflexão e depois foi a vez das apresentações dos alunos e do lanche delicioso, onde todos se confraternizaram. “A participação dos professores, funcionários, alunos, faz toda a diferença, são diversas apresentações de música, dança, ginástica, entre outras. A decoração é sempre surpreendente, fazemos com muito carinho, buscando inovar a cada ano. Um dos momentos mais esperados é o lanche compartilhado, porque a essência é partilhar o alimento em um momento de união”, declara Rosilei.

Edição n.º 1434.