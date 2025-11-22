O Colégio Estadual Júlio Szymanski promoveu ao longo da semana uma série de atividades voltadas à valorização da cultura negra e à reflexão sobre identidade e ancestralidade, em alusão ao Dia da Consciência Negra (20/11). A programação, organizada pela equipe multidisciplinar da instituição, envolveu estudantes dos três turnos.

Na segunda-feira (16), os alunos acompanharam a apresentação da peça “Severino Faz Chover”, que contou com a participação de Deodato, representante da Secretaria de Cultura, e da professora Maristela, integrante do corpo docente da escola. O espetáculo foi apresentado nos três turnos e abordou as dificuldades enfrentadas pelo povo nordestino, destacando também a diversidade e a riqueza cultural da região.

As ações continuaram na quarta-feira (19), quando estudantes realizaram uma mobilização no entorno da escola, distribuindo suculentas com a mensagem: “A consciência cresce quando o respeito nasce.” A iniciativa buscou sensibilizar a comunidade escolar para a importância do respeito como base para a construção da consciência racial e para o reconhecimento do legado histórico e cultural do povo negro.

Também no dia 19 ocorreu o encerramento da premiação do Concurso Cultural “Raízes que Ecoam”, que estimulou os estudantes a refletirem sobre suas origens e a produzirem textos literários autorais. Acompanhe os vencedoras desta edição.

  • Sofia Berbecki – 2º A, com “Ventos do Além”
  • Bianca Passos – 9º D, com “Cultura Brasileira”
  • Beatriz Ribeiro – 7º C, com “Origens
  • Bianca Levandoski – 2º AFB, com “Sozinho”.

“As atividades realizadas ao longo da semana reforçaram o compromisso da instituição com a promoção da consciência antirracista, da valorização das identidades brasileiras e do incentivo à produção artística e cultural entre os estudantes” destacou a direção.