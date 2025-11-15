O Colégio Estadual Deputado Vespertino Ferreira Pimpão, localizado no bairro Thomaz Coelho, terá a segunda consulta pública sobre a adesão ao programa ‘Parceiro da Escola’, do Governo do Paraná nos dias 17 e 18 de novembro, na própria escola, no horário das 8h às 20h.

A primeira consulta pública na instituição aconteceu em dezembro do ano passado, quando a comunidade escolar votou contra o projeto do governo. Ao todo foram 231 votos, sendo 183 “não”, 47 “sim” e apenas 1 nulo.

Segundo a SEED – Secretaria de Estado da Educação, o programa tem a finalidade de melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura de escolas estaduais mediante parceria com empresas especializadas em gestão educacional. As empresas ficarão responsáveis pelo gerenciamento administrativo de escolas selecionadas e pela gestão de terceirizados na limpeza e segurança.

QUEM PODE VOTAR

O Colégio Pimpão tem cerca de 450 estudantes, mas somente os maiores de 18 anos poderão participar da votação, assim como os membros da comunidade escolar: pais e responsáveis, professores e funcionários. Na cédula de votação, o público apto a votar escolherá entre as opções “sim, aceito a implementação do Programa Parceiro da Escola” ou “não, recuso a implementação do Programa Parceiro da Escola”.

O quórum mínimo será a maioria absoluta do quantitativo de integrantes da lista de aptos a votar, ou seja, será necessário o comparecimento de 50% mais 1 dos integrantes da lista de pessoas habilitadas a votar.

A direção do colégio reforça que o ‘Parceiro da Escola’ não é o mesmo que o programa do “Colégio Cívico-Militar”, algo que as pessoas confundem bastante.

