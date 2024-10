Coleta de lixo atrasa em alguns bairros devido ao acúmulo do feriado, mas serviços já foram retomados

O serviço de coleta de lixo sofreu atrasos nesta segunda-feira (15) devido ao acúmulo de resíduos no fim de semana. No sábado, feriado de Nossa Senhora Aparecida, os caminhões de lixo não operaram na cidade, o que resultou em uma quantidade muito maior de lixo para ser recolhido nesta segunda.

Em áreas onde normalmente seria necessário apenas uma ou duas viagens para dar conta da coleta, foram necessárias cerca de quatro viagens. O trabalho que, em dias comuns, costuma ser mais rápido, hoje precisou de um esforço redobrado.

A coleta, que começou às 7h30 da manhã, deve se estender até por volta das 21h em algumas regiões. Apesar do atraso, os caminhões já estão em campo e as rotas estão sendo completadas normalmente. É importante ressaltar que a causa do atraso foi exclusivamente o acúmulo de lixo por conta do feriado, sem qualquer relação com outros fatores como eleições ou greves.

O serviço de coleta já foi retomado e a expectativa é de que todas as áreas sejam atendidas ainda hoje, mesmo que algumas com atraso.

Foto: Carlos Poly/SMCS.