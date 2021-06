Coleta de materiais recicláveis feita pela Prefeitura tem queda preocupante

A coleta de recicláveis feita pela Prefeitura garante uma destinação correta dos materiais. Foto: Carlos Poly

A coleta de materiais recicláveis realizada pela Prefeitura de Araucária, com destinação para o Centro de Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis, apresentou uma queda preocupante nos últimos meses. Enquanto a média mensal de coleta no primeiro semestre de 2020 estava em 100 toneladas, no primeiro quadrimestre de 2021 a média coletada foi de 81 por mês, e em maio, caiu para 58 toneladas. Os motivos, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, podem ser a falta de separação dos materiais, o fato de alguns moradores se confundirem com o calendário da coleta e ainda as coletas clandestinas.

Diante dessa queda na arrecadação, os técnicos da SMMA alertam sobre o perigo que as coletas clandestinas trazem para o meio ambiente e também para a saúde pública e lembram que o serviço feito pela secretaria é importante socialmente e para o meio ambiente, pois os itens que não podem ser aproveitados ganham a destinação ecologicamente correta. Eles explicam ainda, que nem todo material colocado em frente às casas para coleta é reciclável ou rentável e os coletores clandestinos reviram lixeiras, deixando os itens não aproveitados jogados, atraindo ratos e baratas.

Outra prática indevida é o descarte em terrenos baldios, vias públicas, áreas de proteção ambiental e rios. Por isso, é importante dar preferência à coleta oficial feita pelo caminhão com a identificação município, que faz um alerta sonoro ao passar. O cronograma da coleta pode ser conferido no site da Prefeitura (https://araucaria.atende.net/). Em Araucária, a coleta seletiva é feita duas vezes por semana na região central e uma vez nos bairros. No interior a coleta é realizada uma vez por mês.

Fiscalização

De acordo com a SMMA, as coletas realizadas de forma irregular trazem problemas ambientais e são passíveis de processo administrativo e até de multa. O infrator ficará sujeito às penalidades previstas na lei de crimes ambientais n° 9605/98 e também no Decreto Federal n° 6.514/2008. O decreto faz menção à falta de documentação de transporte de um resíduo (sem que esteja de acordo com os procedimentos estabelecidos pela legislação e regulamentação em vigor) o que será motivo para retenção do veículo e da carga, até a sua regularização.

Fiscais da secretaria estão atentos quanto isso e a população pode ajudar fazendo denúncias pelo telefone 3614-7480 ou pela Ouvidoria do Município – disponível no app atende.net. Informações como placas de carro, dias e horários das infrações e fotos são úteis para a resolução do processo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021