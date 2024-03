Coletivo Sambadeiras de Bimba promove Oficina Comida Ancestral de Candomblé

Na sexta-feira e no sábado, dias 22 e 23 de março, o Centro Cultural Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca e a Produtora Cultural Indae Produções promovem mais uma etapa da Oficina Comida Ancestral de Candomblé – Abará.

O projeto foi contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo e recebe o apoio da Prefeitura de Araucária e do Governo do Paraná, a primeira etapa foi realizada no dia 15 de março e foi um sucesso.

A oficina acontece na Rua Professora Leonor Machado Busse, 28, no bairro Thomaz Coelho. As inscrições para participar na sexta-feira já encerraram, mas no sábado a participação será aberta ao público, a partir das 15h30, incluindo acessibilidade em libras.

“Além de uma experiência deliciosa, exploraremos pertencimento ancestral, emancipação, práticas econômicas e integrativas e conscientização da inclusão. Junte-se a nós nessa jornada única”, convida a Mestra Fernanda Machado, líder do Coletivo Cultural Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo fone (41) 99221-5715.