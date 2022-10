“Colha e Pague” de morangos é a nova forma de juntar diversão à alimentação saudável

Na área rural de Araucária, uma opção de passeio está crescendo cada vez mais. Tiago e Marcilene Durau possuem um “Colha e Pague” de morangos, em que qualquer um consegue aproveitar a experiência de colher as próprias frutas e ainda curtir o passeio até a rua Roque Durau, em Campestre, onde as estufas estão localizadas.



Nas estufas, os morangos possuem duas variedades, o San Andreas e o VR10, que produzem durante o ano inteiro, mas em maior abundância nas épocas de calor, com predominância de novembro a março. A característica marcante do San Andreas é o sabor, a doçura e o tamanho, maior que o convencional, que conquista de cara quem vê pela primeira vez.



A chácara conta com duas estufas de morango, mas o plantio não é direto no chão, como muitos pensam. Os morangos são plantados em bancadas, para facilitar no momento de colher as frutas. O valor do quilo na Chácara Durau é R$15, e você pode colher, ou pedir para que alguém colha por você. Também é possível ligar e reservar a quantidade que você quiser pelo número (41) 9 9996-6290.

“Aqui temos umas caixinhas, e quem chega aqui pega essas embalagens, entra na estufa e pode escolher qual fruta quer, pode tirar foto e até experimentar. É bem simples para que a pessoa possa chegar e se sentir bem”, conta Tiago. O morango é novidade na chácara, mas esse formato de compra é promovido por Tiago há mais de 7 anos, que começou com plantações de tomate, apto para colheita somente de novembro a junho, em períodos não tão frios.



“Aqui é colha e pague, mas também damos a opção de colhermos, porque muitas pessoas não sabem como fazer ou não querem, e aí colhemos pra elas. Outras pessoas acham mais divertido que elas mesmas colham, também pelo passeio, e as crianças acham incrível porque é novidade”, explica Marcilene.



Serviço



A Chácara Durau atende aos finais de semana e feriados, das 8h às 17h. Nos dias úteis é necessário entrar em contato para confirmar se há frutas. A Chácara está localizada na rua Roque Durau, 51 – Campestre, Araucária.