Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Rodovia do Xisto

Compartilhe esta notícia

Um grave acidente entre um veículo Peugeot, cor preta, muito possivelmente modelo 208, e um caminhão, deixa o trânsito complicado no início da manhã desta sexta-feira, 15 de janeiro, na Rodovia do Xisto, próximo à entrada de Guajuvira, no quilômetro 164.

De acordo com informações preliminares, o motorista do Peugeot dirigia em sentindo a Contenda quando teria tentado uma ultrapassagem, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com um caminhão que vinha em sentido a Araucária.

Com a força do impacto, o carro pegou fogo e o motorista morreu na hora. Imagens do acidente já circulam pelas redes sociais e mostram o veículo completamente destruído. O caminhão, por sua vez, teve apenas avarias leves.

Em virtude do acidente, o trânsito na região é complicado, sendo que ambas as pistas da Rodovia chegaram a ficar interrompidas por alguns minutos.

Os primeiros atendimentos no local foram dados por outros motoristas, que jogaram terra sobre os destroços do carro para tentar apagar o fogo. Extintores de outros veículos também foram utilizados para conter o incêndio. Apesar dos esforços, o motorista do carro, do sexo masculino, ainda não identificado, não sobreviveu. Ele ficou preso às ferragens.

Por volta das 9h, as equipes do Instituto Médico Legal e da Polícia Científica chegaram ao local para periciar a cena do acidente e recolher o corpo da vítima, que será encaminhado à unidade de Curitiba do IML.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que dá atendimento ao local do acidente, pede que motoristas evitem a Rodovia do Xisto nesta manhã.

Com a força do impacto, carro pegou fogo e ficou totalmente destruído (Foto: Marco Charneski/ O Popular do Paraná

Após bater de frente com o caminhão, carro pegou fogo (Foto: Divulgação PRF)

Texto: Waldiclei Barboza