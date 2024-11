Colônia de Férias Alfa: Diversão e aprendizado longe das telas

As férias são uma oportunidade única para as crianças explorarem, aprenderem e criarem memórias inesquecíveis. Pensando nisso, a Colônia de Férias Alfa oferece um espaço acolhedor, repleto de atividades lúdicas e educativas, ideal para crianças de 4 a 12 anos. O objetivo é proporcionar um ambiente seguro e enriquecedor, onde os pequenos possam brincar, sonhar e crescer enquanto desenvolvem habilidades e formam laços afetivos.

Com uma programação cuidadosamente planejada, a Colônia de Férias Alfa promove oficinas criativas e brincadeiras no quintal, incentivando a diversão longe das telas. Além disso, as crianças têm acesso uma série de atividades que estimulam a curiosidade, a criatividade e o aprendizado de forma prazerosa.

As inscrições para a Colônia de Férias já estão abertas, e os pais podem escolher entre pacotes semanal ou mensal, além de opções avulsas por diária ou hora. As atividades acontecem durante os períodos da manhã e da tarde, garantindo flexibilidade para atender às diferentes necessidades das famílias.

O valor da inscrição inclui descontos especiais para irmãos, com 30% de redução para o segundo membro da família. O pagamento pode ser realizado de forma prática e segura por meio de cartão de crédito ou Pix.

Mais do que oferecer dias animados e repletos de diversão, a Colônia de Férias Alfa tem a missão de ser um espaço onde as crianças se sintam amadas, valorizadas e estimuladas a criar amizades saudáveis. Suas diretrizes são pautadas por valores como alegria, amor, educação e amizade, promovendo um ambiente positivo e vibrante.

Com uma visão de ser reconhecido como o lugar ideal para famílias que buscam experiências únicas e transformadoras para seus filhos, o espaço se destaca ao combinar aprendizado e diversão em cada atividade, transformando cada dia em uma nova aventura.

Serviço

O Espaço Infantil Alfa fica na rua João Pessoa, 35, no centro, anexo ao Fisk. Você pode entrar em contato através do telefone (41) 99945-3720 ou pelo Instagram @alfaespacoinfantil.

Edição n.º 1442.