Coluna: 8 de janeiro, golpe baixo

Agora deu errado, mas nosso exercito é useiro e vezeiro em usar o poder das armas para amedrontar e sufocar a vontade popular. Até briga de rua tem regra a ser respeitada e chute no saco é reprovado por todos como golpe baixo, pois, tira o ar do sujeito, daí surgida a expressão ao se impor deslealmente, que infelizmente agrada tanto gente tosca e mal acabada.

O fatídico 31 de março de 1964 foi outro caso destes que nos enfiou 20 anos de atraso, promovendo o caos e impondo deficientes mentais como agora, justificando aquela máxima de que não importa o que voce fale ou faça, sempre haverá uma parcela considerável de seguidores quando se tem poder.

O episódio tão vergonhoso como este, difere nas versões mirabolantes que a Ditadura impôs sobre a população e assim fantasias alimentaram redações de radios e jornais desde então.

Agora a mesma tecnologia que os ajudou tambem os atrapalhou, pois com uma simples mensagem de whats app, Lula nomeou o interventor Ricardo Capelli, que comandou a PM de Brasilia pondo fim e prendendo os terroristas protegidos dos generais golpistas.

Videos mostraram a verdadeira face de alguns generais, que se fossem honestos não estariam metidos nisso, e muito menos em ideologias, pois não são pagos para isso, custam muito caro pra garantir a soberania do país e não ficar por ai acobertando desordeiros, se esquecendo que os verdadeiros inimigos são de fora do país.

Tudo que começa errado dá errado. A bagunça iniciou com o nada branco do Joaquim Barbosa, Juiz do Supremo Tribunal Federal, julgando politicamente pra torcida e criminalizando partido politico e com isso ganhou fama e holofotes da Globo. Isso mexeu na vaidade do judiciário a tal ponto que a eleição do Janot para Procurador da Dilma teve até campanha politica paga. Ai entrou a turma da Lava Jato e CIA, com mega assessoria de marketing para criminalizar toda política preparando o terreno pros golpistas do exercito. O exercito esperou a posse e os convidados irem embora para dar o golpe na marra e quebrou a cara. Esqueceu que Democracia vive de partido politico e estes lhes deram as costas na hora H.

Agora cabe ao exercito voltar pros quartéis e reaver suas funções de servir ao Estado, quietinho, e cana para os desordeiros.