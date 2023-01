Coluna: A Major Sezino na década de 1.960

Em 1967 essa fotografia mostra uma das mais conhecidas e antigas ruas do centro da cidade de Araucária. Ainda que as ruas centrais estivessem recebendo calçamento na década de 70 aqui na Rua Major Sezino esses benefícios ainda não haviam chegado.

As antigas ruas de Araucária sempre tiveram em comum o fato de serem estradas de chão que em tempos de chuva a lama causava muitos transtornos assim como no tempo seco a poeira incomodava. Mesmo assim nesta rua um bom número de estabelecimentos a destacava como uma das ruas com maior importância na cidade. Na Rua Major Sezino foi o endereço do primeiro Fórum Cível, ainda é o local onde está o Cemitério Velho, onde se localiza o Grupo Escolar “Dias da Rocha”, onde havia a Garagem dos Ônibus da Empresa Araucária de Transportes Coletivos, e, onde a Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício esteve em atividade por mais de 30 anos, e também onde estava localizado a Distribuidora de Bebidas Catarinense, que é esta construção vista a esquerda. O comércio ocupava o andar térreo do prédio e o 1º andar era destinado a residência familiar. Nos fundos há um terreno e um poço artesiano que deu fama ao local por possuir água mineral da melhor qualidade, por muitos anos a água aqui era engarrafada e comercializada em todo Estado e até para outras Regiões do País.

Na década de 60 a Família Coimbra passou a residir no prédio e no andar térreo o saudoso Lincoln Coimbra abriu as portas para a Avícola Tingui, um dos mais promissores estabelecimentos comerciais que havia na cidade e que esteve em atividade até meados da década de 70 / 80, quando encerrou as atividades, após o falecimento de seu proprietário. A Família Coimbra tem seu nome reconhecido até os dias atuais, A viúva Dona Margarida Coimbra foi Professora por muitos anos no “Dias da Rocha”, profissão também seguida por sua filha Lilian, o rapaz infelizmente nos deixou precocemente.

Após a saída da família deste local, o imóvel foi alugado por diversas vezes até que mais recentemente as duas primeiras construções que vemos foram demolidas e no seu lugar uma nova imponente e moderna construção foi erguida e se tornou a nova Sede da Caixa Econômica Federal.

São Poucas as construções que permanecem inalteradas nesta rua. Atualmente a Rua Major Sezino viu a grande transformação pela qual passou. O asfalto e as calçadas já fizeram desaparecer o barro e a poeira, não há mais valetas abertas, o sistema de água e esgoto é distribuído, o casarão de dois andares ainda permanece no local mas já com diversas mudanças, há poucos terrenos vazios, a maioria possui casas ou comércio, em alguns casos os sobrados abrigam os dois, mas ainda estão presentes o Grupo Escolar “Dias da Rocha”, os barracões da extinta Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício, o Cemitério Velho, já o Fórum Cível hoje pertence à Escola CEEBJA, mas em toda sua extensão a Rua Major Sezino tem novas e modernas construções, realmente foi transformada em uma grande área de frequência popular, que ainda mantém horas calmas e de pouco movimento, aliás como Araucária era e em muitos lugares ainda tem essa calma.