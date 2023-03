Coluna Aplear: É a Bíblia digna de confiança? – Parte 1

Fatos são importantes, porque contra fatos não há argumentos, talvez você como eu já tenha usado está frase de efeito, para aprofundar um pensamento ou determinar uma situação.

A Bíblia pela Bíblia, ela me mesmo se válida em seu conteúdo como a palavra de Deus, está escrita em um período de pelo menos 4 mil anos, com mais de 40 autores em épocas diferentes, é principalmente a carta de amor de um criador para sua criação, homem e mulher a sua imagem e semelhança que se apartou Dele e precisa ser redimida por ele mesmo sem ser destruída por Ele. Talvez você pensa é até bonito isso, mais quais fatos comprovam isto.

A Bíblia foi o primeiro livro impresso de forma completa em 1431 e continua sendo mais atual que o jornal de amanhã cedo, sua impressão e popularização pelas primeiras traduções para que todos pudessem ler, moldou a Europa, a reforma protestante, moldou todo ocidente, através dos ensinos da palavra, todas universidades que hoje são referência mundial e centenárias, todas foram começadas por pastores e o ensino de teologia, sabe a história verdadeira nunca mente e se sempre valida aquilo que é a verdade, entre os ganhadores dos prêmios Nobel 90% são pessoas que declaram que creem em Deus (67% cristãos e 22% judeus), praticamente todos os pais das ciências eram cristão devotos que iam a igreja, liam a Bíblia, de Johann Kleper (1571 a 1630) a Max Karl Ernest Ludwig Planck (1858 a 1947), eram homens que criam em Deus.

“Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da Ciência é estar, que grandes são as obras do Senhor” J. J. Thomson, Nobel de física 1906, descobriu o elétron, o filho dele ganhou um Nobel e 7 de seus alunos ganharam prêmios Nobel.

Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, não somos frutos de evolução de espécies, pesquisas recentes mostram que o ser humano é diferente do chimpanzé em 44% em genoma, 80% em proteínas, 67% em telêmetros, 100% diferente em pares de cromossomos (24 a 23), além de 100% diferente em fala e raciocínio, em nosso cérebro tem uma região específica para isso. A capacidade de pensamento e raciocínio humano é incomparável a qualquer outra espécie.

“Nem se a mãe do papa tenta-se me conversar que sou parente de chimpanzé eu não me convenceria” Ariano Suassuna.

Crick e Watson sequenciaram o DNA, foi muito difícil de fazer demorou mais de 20 anos para ser feito, mas hoje é feito em poucas horas em um laboratório, e as pesquisas mostram que as mutações (deterioração) no genoma humano datam de 6 mil anos, novamente a Bíblia está certa, foram sequenciar o DNA mitocondrial que é passado pela mãe, com o sequenciamento de várias e várias pessoas chegaram a 6 mil de anos no noroeste da África, chegaram a Armênia. Próximo do monte Ararate, o possível local de repouso da arca de Noé, estudos mitocondriais levam a um Adão Y e uma Eva mitocondrial X, a 6 mil anos atrás, novamente a Bíblia está certa.

Deus fez tudo segundo a sua espécie, repetiu isso várias vezes, e o estudo disto, comprovou que não temos ancestral comum, não viemos de amebas. Hoje a ciência já comprovou que cada espécie vem de uma família e deriva dela, cada casal original gerou seus derivados, canino é canino, felino é felino…

Falando de Bíblia, Ciência e mês das MULHERES (parabéns), o mundo não seria mundo sem Deus, ciência não teria fim ou explicação sem Deus e sua palavra e as mulheres não teriam direitos se não fosse Jesus Cristo e sua revolução de amor, que ensinou ame o próximo como eu voz amei.

Edição nº.1353.