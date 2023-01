Coluna: Conheça o calendário completo do ENEM 2023

O Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou o calendário completo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no início de janeiro. As inscrições para um dos processos seletivos mais importantes do país serão realizadas entre 8 e 19 de maio.

As provas do ENEM 2023 acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia serão cobradas questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Na segunda etapa será a vez de Matemática e Ciências da Natureza. O gabarito oficial será divulgado a partir de 24 de novembro. Os resultados oficiais serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, recomenda que a preparação comece desde o início do ano. “O ENEM é uma prova complexa e pede uma preparação ampla e capacidade de contextualização de informações. Por isso estimulamos nossos alunos a saber os fatos e estudar, mas também a refletir sobre os acontecimentos e ter uma opinião crítica sobre o que aprende, seja em sala de aula, seja fora dos muros do colégio”, pondera.

Passado e futuro do ENEM

Em 2022, aproximadamente 3,4 milhões de estudantes se inscrevam e apenas 2,49 milhões realizaram as provas. Desses, apenas 32.376 optaram pelo formato online da seleção, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Vale lembrar também que o ENEM deve passar por mudanças em 2024, quando se aproxima dos conteúdos ensinados no Novo Ensino Médio. Na segunda etapa, o estudante vai fazer uma prova de acordo com a área do ensino superior que deseja ingressar. Para a coordenadora, a mudança é vista como positiva, já que vai adaptar o conteúdo ao encerramento do primeiro ciclo do Novo Ensino Médio. Ou seja, os alunos encontrarão no exame o mesmo modelo aplicado nos três últimos anos escolares.