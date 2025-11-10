A economia nacional mantém o crescimento do PIB projetado em 2,3% para 2025, embora em ritmo mais modesto. O mercado de trabalho segue robusto, com a taxa de desocupação em 5,6% até agosto/25, a menor da série histórica, sustentando o consumo das famílias.

No cenário de juros, o Copom manteve a Taxa Selic em 15,0% em setembro/25, com a expectativa de estabilidade até o final do ano. Para 2026, projeta-se redução gradual , encerrando o ano em 12,50%.

A inflação acumulada em 12 meses está em 5,17%, acima da meta. A projeção é de 4,7% para o final de 2025. No câmbio, a incerteza fiscal eleva o peso, projetando o Real a R$ 5,40/US$ 1,00 no fechamento do ano. No cenário internacional, o FED deve continuar o corte de juros, finalizando 2025 entre 3,5% e 3,75% a.a..

