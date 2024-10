Coluna da AECIAR: Araucária — Um Destino. Múltiplos Polos Industriais

A AECIAR, enquanto entidade representativa da maior força industrial do sul do Brasil e da 16ª mais importante do país, entende que Araucária pode mirar ainda mais alto e chegar ainda mais longe. Neste momento em que já temos um novo mandatário que estará à frente da gestão municipal – 2025-2028, é fundamental que essa visão seja clara para que esforços sejam somados e não divididos. Neste sentido, a AECIAR solicitou, via AvançAraucária, a criação de uma rubrica orçamentária para que, em 2025, o município possa contratar um estudo técnico para subsidiar todos os agentes locais, públicos e privados, na exploração máxima das multipotencialidades que Araucária possui. Para reforçar a importância dessa iniciativa, segue um rápido overview que pode contribuir para uma reflexão neste sentido.

De pronto e sempre, temos que ter claro que Araucária é um centro multifacetado de desenvolvimento econômico com polos industriais diversos, que vão da Petroquímica à Metal Mecânica, passando pela Biotecnologia e o Logístico. Essa diversidade faz de Araucária um destino estratégico para empresas de diferentes setores, criando um ecossistema industrial robusto e dinâmico. Os nossos principais polos que destacam a nossa indústria, são:

1 – PETROQUÍMICA: A Base de Crescimento Industrial

O polo petroquímico de Araucária é um dos seus motores econômicos. A Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), uma das maiores refinarias da Petrobras, é exemplo de como a cidade se tornou essencial na produção e refino de combustíveis. A REPAR não apenas posiciona Araucária como importante no cenário petroquímico do Brasil, mas também cria oportunidades para inovação e modernização do setor.

2 – METAL MECÂNICA: Força e Solidez Industrial

No setor de Metal Mecânica, Araucária abriga grandes indústrias como a CSN, atua em toda a cadeia produtiva do aço, e a Hübner, especializada em implementos rodoviários. Ambas fortalecem o parque industrial local, promovendo a fabricação de produtos com alto valor agregado. O setor de metal mecânica é um pilar sólido da economia da cidade, gerando empregos e fortalecendo a cadeia produtiva.

3 – LOGÍSTICA: Um Hub Estratégico

O polo logístico de Araucária se beneficia de sua localização privilegiada, próxima a importantes rodovias e ao porto de Paranaguá, posicionando a cidade como um eixo de distribuição regional – um hub estratégico de Centros de Distribuição – CDs de grandes empresas nacionais e internacionais. A instalação do Centro de Distribuição do Mercado Livre, juntamente com a presença de diversas empresas de transporte e logística, fortalece ainda mais esse papel. Além disso, a Companhia Paranaense de Gás (Compagas) e unidades da Ipiranga asseguram o fornecimento contínuo de gás natural e combustíveis, ampliando a infraestrutura energética e sustentando o desenvolvimento da região.

4 – BIOTECNOLOGIA: Inovação com Impacto Global

A Biotecnologia se destaca com a presença da Novonesis (antiga Novozymes), gigante global na produção de enzimas industriais. A atuação da Novonesis coloca Araucária no mapa global da biotecnologia, contribuindo para soluções inovadoras que impactam diferentes setores. Com isso, Araucária desponta como um polo emergente de biotecnologia industrial.

5 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO: O Futuro em Construção

O setor de Tecnologia da Informação (TI) em Araucária está em plena fase de estruturação, impulsionado pela chegada do Instituto Federal do Paraná (IFPR), que possibilita ao município o uso da Lei do ICMS Tecnológico para atrair empresas de alta tecnologia. Além disso, os Centros Acadêmicos e de Qualificação, agora contando com o IFPR, desempenharão um papel crucial na formação de talentos e no desenvolvimento de soluções inovadoras. Essa integração promete modernizar os diversos setores industriais da cidade, promovendo ainda mais inovação e crescimento econômico.

O DESAFIO DA DIVERSIFICAÇÃO: Superando Limitações Setoriais

Um dos principais desafios para a competitividade de Araucária enquanto Polo Industrial é aproveitar plenamente sua diversidade industrial sem se limitar a um único setor, ou deixar de explorar as amplas oportunidades à vista. Embora a Petroquímica e a Metal Mecânica sejam motores tradicionais, o crescimento sustentável depende da capacidade de integrar esses segmentos com setores emergentes. Fomentar um ambiente de cooperação entre os diversos polos é essencial para assegurar que a cidade continue competitiva, resiliente e pronta para enfrentar os desafios do futuro.

A chegada do IFPR e os incentivos da Lei do ICMS Tecnológico são ativos que Araucária pode se utilizar para explorar novas fronteiras econômicas. O futuro passa pela inovação e pela diversificação econômica, permitindo à cidade capitalizar suas multipotencialidades.

Em suma, Araucária é um destino estratégico para múltiplos setores industriais, e seu futuro depende da capacidade de integrar e fortalecer todos os seus polos. Não podemos nos dar ao luxo de excluir nenhum deles; pelo contrário, devemos promover sinergias entre Petroquímica, Metal Mecânica, Logística, Biotecnologia e Tecnologia da Informação. Com essa abordagem, a cidade poderá continuar sua trajetória de crescimento, consolidando-se como um modelo de desenvolvimento industrial e tecnológico, tanto no Brasil quanto no cenário global.

Edição n.º 1436. Foto: Carlos Poly.