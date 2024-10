Coluna da AECIAR: Voto consciente, crescimento garantido

Estamos em um momento crucial para o futuro de nossa cidade! As eleições não são apenas uma data no calendário, mas a celebração da vontade soberana dos cidadãos de Araucária. É a hora em que cada voto ecoa o desejo de um futuro melhor, mais próspero e alinhado com as necessidades de toda a população.

Para o setor produtivo, este instante é ainda mais significativo. As indústrias e empresas locais, que impulsionam nossa economia, dependem de uma gestão pública que valorize o papel fundamental que desempenham no desenvolvimento da cidade. O próximo líder municipal estará à frente dos nossos destinos pelos próximos quatro anos, e é essencial que façamos nossa escolha com atenção e cuidado.

O futuro de Araucária está nas mãos de quem vota. Vamos todos participar deste momento democrático com a responsabilidade que ele merece e a esperança de dias melhores para todos!

Almoço de negócios: adesão surpreendente

O 1º Almoço de Negócios da Indústria de Araucária, realizado no dia 25/09, nas dependências do Hotel Pinná Business, foi um sucesso absoluto!

Sob a liderança do recém-empossado presidente Estéfano Ulandowski, a AECIAR mostrou que está vivendo um novo e promissor momento.

Além da organização impecável e de um cardápio saboroso a preço especial, o evento contou com uma adesão surpreendente, reunindo um público diverso e engajado.

Durante o encontro, a AECIAR apresentou dados impressionantes sobre a vida social e econômica da cidade, reforçando o papel estratégico da indústria local.

O evento também foi palco para um overview do plano estratégico da AECIAR para o segundo semestre, do qual esse almoço faz parte e que promete fortalecer ainda mais a comunidade industrial de Araucária.

Se o primeiro evento já foi tão bem avaliado pelos participantes, os próximos têm tudo para superar as expectativas. Viva a nossa indústria! Já não era sem tempo de ver este setor ganhar o destaque que merece!

Núcleo de empregabilidade: oportunidades em foco

Em ato contínuo ao 1º Almoço de Negócios da Indústria, realizado no dia 25/09, a AECIAR deu um passo importante com a ativação do Núcleo Estratégico de Empregabilidade!

Essa iniciativa, parte do plano estratégico da associação, visa unir os gestores de RH das indústrias locais e as instituições responsáveis pela qualificação profissional dos potenciais candidatos a emprego.

Foi animador ver as instituições presentes, como UNIFACEAR, Unicesumar, IFPR, SENAI, SESI e IEL, do Sistema FIEP, comprometidas em formar um pool de talentos qualificados para nossas indústrias.

A adesão dessas instituições reforça a importância de trabalhar em conjunto para atender à crescente demanda por mão de obra especializada.

As indústrias de Araucária enfrentam um desafio: embora haja muitas vagas disponíveis, a falta de pessoal qualificado dificulta o preenchimento dessas posições. Com mais de 58 mil pessoas em nossa cidade prontas para serem capacitadas, temos um vasto potencial a ser explorado!

Além disso, Araucária possui centros de excelência para treinamento e capacitação que podem atender a qualquer demanda do nosso setor industrial.

A AECIAR, ao facilitar esse casamento entre as indústrias e os futuros profissionais, está desempenhando um papel vital na otimização de recursos e no aproveitamento máximo de talentos. Esse ecossistema de colaboração, que agora se forma, é inédito na AECIAR, em nossa cidade e nas cidades polos industriais do Brasil. É uma oportunidade valiosa para promover dignidade e crescimento, criando um ambiente em que todos ganham. Araucária avança, e estamos animados para ver os frutos dessa colaboração!

2º Almoço de Negócios: Conecte-se e Cresça!

É hora de marcar na agenda! No dia 14/10, às 12h, o Hotel Pinná Business será o palco do nosso 2º Almoço de Negócios da Indústria. Uma oportunidade imperdível para as empresas com CNPJ de indústria se reunirem em um ambiente leve e descontraído!

Neste segundo encontro, teremos a ativação do Núcleo Estratégico de Infraestrutura da AECIAR. A missão? Auxiliar nossas indústrias em demandas específicas de todos os setores da infraestrutura. É a chance de fortalecer nossa rede e discutir como podemos melhorar ainda mais a nossa CIAR e base industrial.

O almoço é por adesão, e as inscrições são essenciais! Para garantir seu lugar, acesse o evento no Facebook da AECIAR e se inscreva.

Venha se conectar, compartilhar ideias e saborear um bom almoço com colegas da indústria! Esperamos você lá! Vamos juntos construir um futuro mais sólido para nossa indústria!

Edição n.º 1435.