A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) lançou o Programa Banco Municipal de Alimentos, uma iniciativa que combina solidariedade, eficiência na gestão e compromisso social, consolidando políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional em Araucária.

O programa coleta, seleciona e redistribui alimentos que estão em perfeitas condições de consumo. Dessa forma, o que antes seria desperdiçado passa a garantir refeições de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade, transformando o excedente em esperança e reforçando o valor da comida como símbolo de dignidade e direito.

A parceria com a Ceasa Paraná será um dos pilares dessa engrenagem, garantindo o recebimento e o encaminhamento dos produtos para o município. A articulação entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada é o que dá vida ao programa, permitindo que o fluxo de alimentos aconteça de forma contínua e chegue às entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

Essas organizações sociais são peças essenciais nesse processo e fortalecem a rede de solidariedade no município. Podem participar do programa aquelas que já atuam há mais de um ano na área de Segurança Alimentar e Nutricional, seja no preparo ou na distribuição de alimentos.

O cadastro aberto pela SMAS representa o primeiro passo – uma manifestação de interesse que vai permitir mapear as entidades aptas a participar e, posteriormente, definir critérios documentais para a destinação dos produtos, conforme a disponibilidade.

O Banco Municipal de Alimentos representa uma estratégia estruturada de garantia de direitos, voltada à redução da insegurança alimentar e nutricional e ao enfrentamento das desigualdades sociais de forma duradoura.

Trata-se de uma política pública sólida e permanente, que reconhece o combate à fome como dever do Estado e direito da população – e não como um ato de caridade. A Segurança Alimentar e Nutricional é um direito social fundamental, e Araucária reafirma o compromisso com um modelo de desenvolvimento que valoriza a dignidade humana e enfrenta, com determinação, as múltiplas dimensões da desigualdade.

Com o Banco Municipal de Alimentos, o município dá mais um passo firme na construção de uma cidade mais justa, solidária e comprometida com o direito de todos à alimentação adequada.

Edição n.º 1489.