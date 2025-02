Coluna da SMAS: Família Acolhedora — um abraço no momento certo

Acolher significa oferecer abrigo, proteção e conforto; é abrir as portas do coração para quem precisa de amparo. E é exatamente isso que faz o Serviço da Família Acolhedora da SMAS: um verdadeiro abraço no momento certo, proporcionando um lar temporário, repleto de carinho e segurança, para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. Esses jovens, afastados de suas famílias por medida de proteção determinada pela autoridade judiciária, encontram no acolhimento familiar um recomeço carregado de esperança.

Diferente da adoção, que estabelece um vínculo definitivo, o acolhimento familiar é temporário e funciona como uma ponte segura entre um passado conturbado e um futuro mais promissor. Imagine uma criança de cinco anos que precisou ser afastada da família devido à negligência. Em um lar acolhedor, ela recebe carinho, atenção e suporte emocional até que sua situação seja resolvida.

Essa experiência permite que a criança ou o adolescente crie laços afetivos estáveis, essenciais para seu desenvolvimento. Em um ambiente de amor e segurança, eles recebem não apenas abrigo, mas também a oportunidade de ressignificar sua história.

Mas por que isso é tão importante? Porque toda criança merece crescer em um ambiente que lhe proporcione estabilidade, segurança e afeto. Instituições de acolhimento cumprem um papel fundamental, mas um lar caloroso e individualizado pode fazer toda a diferença na formação emocional desses jovens. Crianças acolhidas em lares afetuosos desenvolvem melhor sua autoestima, aprendem a confiar no mundo ao seu redor e a enfrentar desafios com mais segurança.

E para as famílias acolhedoras? Elas vivem uma experiência transformadora! A cada dia, descobrem que oferecer amor e suporte emocional a uma criança é também um presente para si mesmas. A convivência ensina sobre resiliência, empatia e a força do amor incondicional.

Para se tornar uma Família Acolhedora, é necessário passar por um processo de seleção. Os interessados se inscrevem e participam de entrevistas domiciliares, avaliações psicológicas e treinamentos com profissionais da SMAS. O acompanhamento é contínuo e trata de questões legais e emocionais do acolhimento. O principal critério? Ter amor e disponibilidade emocional para transformar a vida de uma criança ou adolescente.

O Serviço da Família Acolhedora não apenas resgata infâncias, ele ressignifica vidas. Se você deseja fazer parte dessa história e oferecer um abraço no momento certo, informe-se e descubra como pode ajudar a mudar uma vida para sempre. Entre em contato pelo telefone (41) 3614-2790/ (41) 99927-3676 ou pelo e-mail familia.acolhedora@araucaria.pr.gov.br.

