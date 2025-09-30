Nos corredores dos CRAS de Araucária ecoa um som especial: o riso das crianças que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Entre músicas, histórias, rodas de conversa e brincadeiras, germinam sementes que vão muito além da infância – são sementes de pertencimento, cuidado e esperança.

O SCFV para a primeira infância – período que vai até os 6 anos de idade – nasce da compreensão de que esses primeiros anos são decisivos. É nesse tempo que a criança descobre o mundo, experimenta limites, aprende a confiar e a criar vínculos. O Estatuto da Criança e do Adolescente nos lembra que toda criança tem prioridade absoluta: seus direitos devem estar acima de qualquer outro interesse. E quando esse princípio se encontra com a prática cotidiana do CRAS, ele ganha vida – é a criança sendo colocada em primeiro lugar, onde sempre deveria estar.

A Assistência Social reconhece o valor da primeira infância e investe na proteção e no fortalecimento das famílias nesse período tão especial. Mais do que atividades lúdicas, cada encontro é um convite à convivência. Crianças que chegam tímidas logo encontram no brincar uma linguagem comum. Pais e mães, muitas vezes sobrecarregados pelas incertezas da vida, descobrem no grupo um espaço de acolhimento, onde percebem que não estão sozinhos na tarefa de educar e proteger.

O trabalho com a primeira infância é, na prática, uma rede de afeto. Uma rede que fortalece laços familiares, abre horizontes para novas formas de convivência e reafirma um princípio essencial: a infância deve ser vivida com dignidade, cuidado e alegria.

Pequenos gestos se transformam em grandes aprendizados: um abraço na roda de músicas, uma história que desperta a imaginação, uma oficina que aproxima pais e filhos. Esses momentos constroem memórias que acompanharão as crianças por toda a vida.

Investir na primeira infância é investir no futuro. O que fica nos espaços dos CRAS não são apenas desenhos coloridos ou brinquedos espalhados, mas a certeza de que cada riso, cada olhar e cada vínculo construído ajudam a escrever histórias de vida mais fortes e seguras.

