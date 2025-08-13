Secretaria Municipal de Educação de Araucária defende a Educação enquanto um direito inalienável e, nesse contexto, a formação continuada dos profissionais vinculados a essa área não é privilégio, mas um compromisso com a valorização dessa categoria responsável pela sistematização do saber por meio de procedimentos que sejam inclusivos, reflexivos e críticos.

É verdade que o trabalho docente é um dos mais complexos na nossa sociedade, dadas as condições históricas, econômicas, políticas e culturais que permeiam o espaço escolar desde sempre. Mas a convicção de que a Educação não é um ato solitário nos faz acreditar que juntos podemos mudar a realidade, fazer e ser a diferença na vida de muitas crianças, jovens, adultos e idosos estudantes.

Assim, considerando a formação docente como percurso que leva ao ato educativo criativo, transformador e eficaz, o Departamento de Ensino Fundamental vem somando esforços durante todo o ano letivo em prol de uma formação continuada, que demonstra o reconhecimento e o respeito ao trabalho realizado pelos profissionais que atuam na rede municipal de Araucária.

Para isso, hoje o departamento conta com uma equipe de professores formadores especialistas, mestres e doutores em Educação, que buscam parcerias com instituições públicas e privadas de modo a ofertar experiências que contribuam com a formação daqueles que diariamente estão à frente da Educação nas unidades educacionais.

Além disso, Araucária fez história com a realização da Semana Pedagógica 2025, que aconteceu entre os dias 28 de julho e 04 de agosto, trazendo grandes nomes como Leandro Karnal, Luciana Brittes, Júlio Furtado, Evelise Portilho e Ester Assis, dentre outros que compartilharam saberes, teceram diálogos e convidaram de forma encantadora o nosso profissional a persistir, buscar novos conhecimentos e aprimorar práticas, incentivando uma reflexão sobre seu papel como sujeito e ser integral.

Neste ano, a parceria com o Instituto Conhecer reuniu mais de 2500 profissionais da Educação em seis dias, discutindo diferentes temas com um único propósito: mostrar nosso respeito e compromisso com a Educação de Qualidade, que só acontece quando se efetivam políticas públicas também voltadas à formação docente. Formação que se estabelece como direito, pois acontece durante todo o ano.

Acreditamos que a Semana Pedagógica foi mais uma das oportunidades de rever, repensar e redirecionar nossas próximas ações. O Plano de Formação Continuada do Departamento de Ensino Fundamental vai oferecer outras formações e seminários com palestrantes convidados ao longo do ano, encerrando esta troca de experiências com o Caderno Pedagógico.

Essas ações são sementes que plantamos no solo fértil das mentes pensantes, dos sonhadores, dos guerreiros que cotidianamente se embrenham em pesquisas, leituras, aprendizagens e na construção de uma escola viva e transformadora.

Edição n.º 1477.