A Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEED), o Departamento de Educação Inclusiva (DEIN) e o Centro de Apoio Pedagógico (CAP), está ofertando a formação “Sistema Braille Inicial”, voltada aos profissionais que atuam nas Escolas, CMEIs e nos Centros Municipais de Atendimento

Educacional Especializado (CMAEE)

O curso tem como objetivo sensibilizar e capacitar professores para o uso do sistema Braille, garantindo melhores condições de atendimento a estudantes cegos e com baixa visão, fortalecendo a inclusão escolar e social. A formação é conduzida por Ricardo José de Lima e Marilene de Paula, profissionais experientes na área da deficiência visual. Ricardo, que é cego, tem compartilhado suas vivências pessoais ao longo dos encontros, proporcionando reflexões sobre empatia, acolhimento e práticas pedagógicas efetivamente inclusivas.

O conteúdo do curso contempla desde o histórico e a importância do Braille, passando por atividades de pré-Braille (como estimulação tátil, lateralidade e uso de materiais concretos), até as etapas de ensino do alfabeto, números, símbolos e frases, sempre em diálogo com situações reais da sala de aula.

Até o momento, já foram realizados dois encontros, marcados por uma dinâmica prática e interativa. Os participantes vivenciaram desde orientações sobre como acolher o estudante com deficiência visual até a elaboração de materiais adaptados, compreendendo a relevância de recursos acessíveis para a aprendizagem.

A iniciativa reforça o compromisso de Araucária com a educação inclusiva, reafirmando que a escola deve ser um espaço que respeita e valoriza as diferenças. Como destacou a educadora Andrea Ramal: “O objetivo da educação inclusiva não é tornar todas as crianças iguais, e sim respeitar e valorizar as diferenças”.

Edição n.º 1480.