Neste ano, a Secretaria Municipal de Educação (SMED), por meio do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Surdez – CMAEES, lançou o Programa Libras na Escola. A iniciativa surgiu a partir da experiência vivenciada na Escola Elírio Alves Pinto, nos anos de 2023 e 2024, como forma de atender à necessidade de comunicação de uma aluna surda da instituição.

Nesse período, as professoras intérpretes Vanessa de Lima Antunes e Marília de Fátima Cordeiro começaram a expandir o ensino de Libras para toda a comunidade escolar da estudante, ofertando aulas como prática educacional inclusiva. Elas eram disponibilizadas por meio de vídeos curtos explicativos sobre a estrutura da linguagem e sinais do cotidiano escolar, ampliando o acesso ao conhecimento.

A receptividade foi positiva, especialmente entre os estudantes ouvintes, fortalecendo os vínculos com a aluna surda. Agora, em 2025, a proposta evoluiu para um programa permanente, coordenado por profissionais do CMAEE-Surdez junto ao Departamento de Educação Especial, com foco na identificação de dificuldades auditivas, conscientização e ensino de Libras.

A ação está ocorrendo atualmente em três escolas da região como programa piloto, sendo respaldada por legislações como a Constituição Federal, LDB, ECA, Lei 10.436/2002 e o Decreto 5626/2005, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação.

O programa contempla vivências nas unidades escolares com estudantes surdos ou CODAS, promovendo a inclusão linguística e social. Além disso, busca orientar sobre sinais de alerta para perda auditiva e ensinar Libras como segunda língua para ouvintes. A metodologia é adaptada por faixa etária, com incentivo à prática e à exposição dos sinais aprendidos.

Essa iniciativa reforça que a surdez não é uma limitação, mas parte da diversidade humana. Ao garantir o direito à comunicação, a rede municipal de Araucária avança na construção de uma educação mais acessível e igualitária.

Edição n.º 1484.