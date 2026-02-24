A Central de Cadastramento Escolar, vinculada ao Departamento de Estrutura e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED), é responsável pela organização dos processos de solicitação de vagas e transferências de estudantes na rede pública municipal de ensino. As solicitações são realizadas exclusivamente por meio do aplicativo Atende.net.

Entre as principais atribuições, está o recebimento e a análise dos pedidos encaminhados por pais ou responsáveis legais. As transferências escolares somente são efetivadas quando há disponibilidade de vaga na unidade educacional pretendida, sendo priorizados os estudantes que se encontram fora da sala de aula ou que tenham vindo de outros municípios, estados ou países.

A central também é responsável pelo cadastramento de bebês/crianças de 0 a 3 anos, etapa não obrigatória da Educação Infantil. As solicitações são analisadas conforme os critérios estabelecidos na Instrução Normativa n.º 09/2022, e os bebês/crianças passam a compor uma fila de espera organizada com base em critérios sociais e econômicos.

Para a classificação, são considerados fatores como a comprovação de vínculo empregatício dos pais, a renda familiar e a condição de vulnerabilidade social. Em situações de empate, aplicam-se critérios adicionais: mãe com maior número de filhos, maior tempo de inscrição e idade do bebê/criança, com prioridade para o mais velho.

A SMED ressalta que, em razão desses critérios, é comum que bebês/crianças da mesma faixa etária ocupem posições distintas na fila de espera. Todas as informações detalhadas sobre o processo e os critérios adotados constam na Instrução Normativa nº 09/2022, publicada no Diário Oficial do Município.

Além da análise individual dos processos, a central presta suporte para a abertura das solicitações, seja de forma presencial, por telefone ou via WhatsApp. O atendimento inclui orientação às famílias, esclarecimento de dúvidas sobre a unidade educacional mais próxima, redefinição de senhas e atualização de dados cadastrais – como endereço, e-mail e telefone – no sistema Atende.net, assegurando que os pedidos sejam efetuados corretamente.

Nos casos em que a família não dispõe de aparelho telefônico ou encontra dificuldades no uso de recursos tecnológicos, a central disponibiliza um aparelho celular próprio para viabilizar o atendimento, garantindo qualidade e acessibilidade.

Em termos quantitativos, desde 5 de janeiro até o momento, a central recebeu 4.051 processos. Desse total, 2.586 referem-se a solicitações de transferência, 1.165 a cadastramentos de crianças na faixa etária não obrigatória e 293 a cadastramentos de crianças de 4 e 5 anos (faixa etária obrigatória)

