O CAEM é o Centro de Atendimento Especializado Multidisciplinar destinado a Pessoas com Deficiência do Município de Araucária. Foi criado a partir da Lei Municipal nº4.101, de 08/03/2023.

O acesso ocorre através de encaminhamento pelos equipamentos da rede municipal de Saúde e Assistência Social. É necessário ter o Cadastro Único atualizado e agendar a primeira entrevista para preenchimento cadastral. O usuário fica em fila de espera até que possa ser incluído no serviço.
Para frequentar o serviço, é disponibilizado transporte adaptado e alimentação no local. O atendimento acontece por meio de Grupos/Oficinas de Convivência, de acordo com a disponibilidade de dias da semana e em apenas um período (manhã ou tarde).

Nosso público-alvo são pessoas com idade entre 18 e 59 anos, que apresentem deficiência intelectual moderada ou severa e múltiplas, segundo a classificação do DMS-5-TR, entende-se como Transtornos do Neurodesenvolvimento Intelectual (Deficiência Intelectual (37) os seguintes CIDs: F71 – Moderada, F72 – Grave, F73 – Profunda, F88 – Atraso Global do Desenvolvimento (46), F79 – Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (Deficiência Intelectual) Não Especificado (46).

O trabalho é desenvolvido pela parceria entre as três secretarias mantenedoras: Educação, Saúde e Assistência Social. Hoje contamos com uma equipe técnica composta por 01 Enfermeira, 01 Terapeuta Ocupacional e 01 Assistente Social, além da equipe de apoio com 08 Cuidadoras Sociais, Merendeiras e Limpeza, Inspetor e equipe Administrativa.

Atualmente o CAEM atende a 94 usuários. O serviço está sendo reordenado por meio do plano de trabalho para, desta forma, conseguirmos sistematizar a operação e ampliar essas equipes, e assim ampliar nossa capacidade e receber novos usuários.

É um desafio a implementação desse serviço tão essencial, que tem um olhar especial à pessoa com deficiência em nosso município, mas por ser algo novo, tem muitos desafios que nos fazem reinventar, sem desanimar e buscando sempre um serviço de excelência para nossas famílias.

Onde estamos? Rua Saracura, 1314 – Capela Velha, e o telefone é o (41)3614-7471. “O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro.” – Leonardo Boff

