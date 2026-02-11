Durante o mês de janeiro, o Espaço Criança, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Araucária, atendeu crianças da etapa creche, de zero a três anos, garantindo cuidado em tempo integral e uma programação especialmente planejada para o período de férias escolares. Neste ano, o projeto foi desenvolvido em dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs): o CMEI Dorinha, localizado na região do bairro Cachoeira, e o CMEI Rosene, na região do bairro Capela Velha.

Ao longo do mês, as crianças vivenciaram diversas experiências lúdicas, entre elas oficinas de pintura, dia da fantasia, apresentações teatrais e momentos de muita diversão com brinquedos infláveis. As ações foram realizadas por meio da parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O espaço também recebeu visitas da Guarda Municipal de Araucária e do Batalhão do Corpo de Bombeiros, proporcionando momentos de interação, aprendizado e alegria.

O projeto foi encerrado no dia 30 de janeiro, após um mês marcado por descobertas, brincadeiras e acolhimento. As crianças agora retornam às suas unidades de origem levando consigo vivências significativas e memórias afetivas construídas ao longo desse período especial.

