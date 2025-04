Coluna da SMED: Formação continuada — o compromisso com a qualidade na Educação Infantil de Araucária

Trabalhar com a primeira infância é um desafio e, ao mesmo tempo, uma missão profundamente transformadora. Os profissionais da Educação Infantil não apenas ensinam — eles acolhem, escutam, cuidam, observam e criam vínculos que marcam a vida das crianças para sempre.

E para que esse trabalho seja realizado com excelência, é essencial investir continuamente na formação desses educadores. Ela não acontece de forma pontual ou isolada, mas sim como um processo permanente de aprendizado, reflexão e crescimento. É por meio dela que se constrói uma prática pedagógica mais consciente, mais intencional e mais conectada com as reais necessidades das crianças.

No município de Araucária, a formação continuada tem sido tratada com prioridade. O Departamento de Educação Infantil tem buscado promover espaços ricos de troca e escuta, onde educadores possam se sentir valorizados, protagonistas de sua trajetória e corresponsáveis pela construção de uma educação pública de qualidade.

Encontros pedagógicos, oficinas temáticas, grupos de estudo, formações em serviço, visitas técnicas e o acompanhamento próximo das equipes pedagógicas são algumas das estratégias adotadas para fortalecer as práticas nos Centros Municipais de Educação Infantil. Essas ações são planejadas com sensibilidade e coerência, respeitando os contextos e as singularidades de cada unidade educacional.

Além disso, a formação também é um espaço de cuidado com quem cuida. Educar exige entrega emocional e sensibilidade, por isso é fundamental que os profissionais encontrem na formação um ambiente de acolhimento, escuta e apoio mútuo. Valorizar o saber do educador é também reconhecer a sua humanidade, suas dúvidas, seus desafios e conquistas.

Em tempos de rápidas transformações sociais, culturais e tecnológicas, é preciso garantir que nossas crianças tenham ao seu lado educadores preparados, sensíveis e atualizados. Profissionais que saibam interpretar os sinais da infância e transformar o cotidiano escolar em experiências significativas, criativas e afetivas.

Seguimos, em Araucária, com o compromisso firme de investir em quem educa — porque sabemos que o maior impacto na qualidade da Educação Infantil está na formação e valorização de seus profissionais. Educação infantil sempre presente!

Edição n.º 1460.