Coluna da SMED: Formação dos profissionais da Educação – um processo contínuo e necessário

A formação continuada é um dos pilares fundamentais para a valorização e o desenvolvimento profissional dos professores da Rede Pública Municipal de Araucária.

Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação – SMED, mensalmente estão acontecendo os encontros presenciais com todos os professores da rede de ensino.

São momentos e espaços necessários para estudo e reflexão, de fundamental importância no processo de atualização dos saberes pedagógicos, além das práticas docentes.

A SMED compreende que a formação dos professores não se encerra com a graduação inicial dos profissionais, pois o exercício da docência exige constante reflexão sobre a prática, diálogo com as novas metodologias de ensino, integração de tecnologias educacionais, bem como o fortalecimento da identidade profissional docente.

Por isso, conforme relata o professor Fernando Joel Rodrigues, diretor do Departamento de Ensino Fundamental da SMED, “estamos promovendo as semanas mensais de formação e grupos de estudo, além de outras atividades que serão desenvolvidas e que abordam temas relevantes para nossa rede de ensino, como a alfabetização, letramento, educação inclusiva, entre outros”.

Essas ações de formação continuada são organizadas em parceria com instituições de ensino superior, profissionais especialistas e a equipe pedagógica das unidades educacionais. A proposta é que os professores possam vivenciar uma formação integrada à realidade das escolas e CMEIS, que respeite seus saberes e experiências, possibilitando a construção coletiva de soluções para os desafios do cotidiano escolar.

Além disso, a formação continuada em Araucária busca promover a equidade na Educação, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma aprendizagem significativa, mediada por professores qualificados, motivados e comprometidos com sua prática. Ao valorizar a formação docente, o município investe também na valorização da Educação Pública como um direito fundamental.

Edição n.º 1461.