Coluna da SMED: O que é o Serviço Educacional de Apoio à Inclusão no Trabalho

O SEAIT é um serviço vinculado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Araucária. Sua principal missão é promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio da colaboração entre empresas, sociedade civil e poder público.

Para isso, desenvolvemos diversas ações, como:

• Encaminhamento para vagas de emprego;

• Acompanhamento e suporte à pessoa com deficiência no ambiente de trabalho;

• Orientação sobre documentação, elaboração de currículo e preparação para entrevistas;

• Encaminhamento para continuidade da escolarização, reforçando a relação entre educação e trabalho, garantindo acesso, permanência, crescimento profissional e recolocação no mercado.

Nosso objetivo é contribuir com empresas que promovem a igualdade de oportunidades, valorizam a diversidade humana e atuam como agentes de transformação para uma sociedade mais inclusiva e justa.

Ações desenvolvidas

Para fortalecer a relação entre educação e trabalho e garantir o acesso, permanência, crescimento profissional e recolocação de pessoas com deficiência, realizamos as seguintes ações:

Cadastramento de pessoas com deficiência para encaminhamento a vagas de emprego nas empresas do município e região, com acompanhamento quando necessário;

Orientação e encaminhamento para escolarização, obtenção de documentação, empregos formais e estágios;

Estímulo à independência pessoal, fortalecendo o exercício da cidadania e à autodeterminação;

Desenvolvimento de ações teórico-práticas que integram educação e trabalho, sem descaracterizar a função essencial da escola;

Encaminhamento para cursos de aprendizagem profissional, por meio da articulação com diferentes setores;

Organização e acompanhamento do processo seletivo junto às empresas, garantindo a efetivação das contratações;

Promoção de um ambiente de trabalho inclusivo, identificando barreiras, oportunidades e avanços na inclusão de pessoas com deficiência;

Disponibilização de informações para orientar profissionais de RH na implementação de ações e programas de inclusão no ambiente corporativo;

Desenvolvimento de atividades voltadas ao mundo do trabalho para estudantes dos Centros Municipais de Educação Especializada.

Atendimento e Contato

Atualmente, o SEAIT funciona no seguinte endereço:

Rua Professora Kazimiera Szymanski, 67, sala 18, Porto das Laranjeiras – Araucária (Antigo Mercado Municipal).

E-mail: seait@educacao.araucaria.pr.gov.br

Telefone: (41) 3614-7920

Horário de atendimento: 8 às 12h, e das 13 às 16h

Estamos à disposição para apoiar a inclusão e fortalecer a participação das pessoas com deficiência no mundo do trabalho!

