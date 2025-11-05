Ver o mundo com clareza é essencial para aprender bem. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação Especial e do CMAEE Visual, desenvolve o Programa Olhar Araucária, que realiza a triagem de acuidade visual em crianças das turmas de Infantil 5 da rede municipal.

O objetivo é identificar precocemente dificuldades visuais que possam interferir no processo de aprendizagem e encaminhar os casos necessários para avaliação oftalmológica. A iniciativa busca garantir que todas as crianças tenham igualdade de oportunidades para se desenvolver plenamente, especialmente na fase de alfabetização, quando a visão tem papel fundamental na leitura, na escrita e na concentração.

Até 2 de outubro de 2025, o programa já realizou 1.006 avaliações de acuidade visual, contemplando turmas da Educação Infantil (escolas e CMEIs), do Ensino Fundamental e também crianças e estudantes atendidos pela avaliação psicoeducacional. Desse total, 206 crianças foram encaminhadas – sendo 57 do Ensino Fundamental, 63 da Educação Infantil (escolas), 75 da Educação Infantil (CMEIs) e 11 no contexto da avaliação psicoeducacional.

O trabalho é realizado por meio de cronogramas ao longo do ano, fortalecendo o olhar preventivo e o cuidado integral com as crianças. O envolvimento das equipes escolares é essencial nesse processo – professores, pedagogos e profissionais de apoio colaboram na observação de sinais que podem indicar dificuldades visuais, como aproximação excessiva dos materiais, lacrimejamento, dores de cabeça e desatenção.

O Olhar Araucária demonstra que educar também é cuidar. Cada exame realizado representa uma oportunidade de aprendizado com mais qualidade e conforto para o estudante. Mais do que números, o programa simboliza o compromisso de uma rede que acredita que toda criança merece enxergar com nitidez o caminho do conhecimento e das descobertas.

Edição n.º 1489.