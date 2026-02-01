No dia 26 de janeiro, cerca de 100 diretores e diretoras das instituições de ensino da Rede Municipal de Araucária participaram da cerimônia oficial de posse, dando início ao triênio de gestão 2026 – 2028. O evento celebrou o compromisso com a educação pública de qualidade e a valorização da liderança escolar como peça-chave no fortalecimento das políticas educacionais do município.

Logo após a posse, teve início uma semana de formação intensiva, especialmente organizada para os(as) diretores(as) empossados(as). A formação, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, contempla uma programação diversificada, com temas fundamentais para o cotidiano da gestão escolar, como planejamento estratégico, liderança pedagógica, avaliação institucional, gestão de pessoas e cultura organizacional. Um dos destaques desta edição é a abordagem sobre o uso da Inteligência Artificial na educação, refletindo o compromisso da rede em dialogar com as transformações tecnológicas e preparar suas lideranças para os desafios contemporâneos.

O início da nova gestão simboliza mais que uma transição administrativa: representa a renovação de propósitos e o fortalecimento do trabalho coletivo entre gestores, equipes escolares e a comunidade. A expectativa é que, com formação continuada, escuta ativa e colaboração, as escolas avancem ainda mais no fortalecimento de uma educação pública de excelência.

Com essa iniciativa, Araucária reforça seu compromisso com uma educação pública de qualidade, investindo na formação continuada das lideranças escolares e no fortalecimento das práticas de gestão comprometidas com o desenvolvimento integral dos estudantes.

Edição n.º 1500.