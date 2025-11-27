No dia 28 de novembro, das 7 às 18h, acontece a Consulta Pública para a escolha de Diretor(a) e Diretor(a) Auxiliar das unidades educacionais de Araucária, conforme estabelece a Lei Municipal nº 3.508/2019. É um momento decisivo para a comunidade escolar, pois define quem estará à frente da gestão da Unidade Educacional pelos próximos três anos.

O processo é coordenado pelos Conselhos das Unidades Educacionais, que organizam a mesa receptora, registram os votantes e acompanham a avaliação dos planos de gestão apresentados pelos candidatos. Mais do que um procedimento administrativo, a Consulta Pública é um exercício concreto de democracia e participação social dentro da Unidade Educacional.

Antes de votar, é fundamental que todos procurem conhecer o plano de gestão dos candidatos. Ler, questionar e refletir sobre as propostas é parte do processo democrático. Mesmo quando há chapa única, a presença dos pais e responsáveis continua sendo indispensável, pois é necessário atingir o quórum mínimo de votação para que a Consulta Pública seja válida e legítima.

Além dos profissionais das Unidades Educacionais, a presença das famílias é essencial. Cada família tem direito a apenas um voto por unidade educacional, mesmo que tenha mais de um filho matriculado.

Estudantes com 12 anos ou mais também podem votar. Esse voto representa voz, escolha e responsabilidade sobre os rumos da Unidade Educacional, sobre as decisões pedagógicas, administrativas e sobre o futuro das crianças e estudantes.

Pais, mães e responsáveis: não deixem de participar. Se você não votar, estará abrindo mão de decidir quem fará a gestão da Unidade Educacional do seu filho ou filha. Compareça, vote e fortaleça a educação pública do nosso município.

A Unidade Educacional é de todos — e a escolha também.

