mas a Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) está a todo vapor nos preparativos para o início do ano letivo. E uma das ações mais estratégicas para garantir o direito à Educação no município passa pela garantia do transporte coletivo gratuito a milhares de estudantes. A novidade é que a SMED, com apoio de outras estruturas municipais, como o Planejamento (SMPL) e a Ciência e Inovação (SMCIT), simplificou o processo de solicitação desse benefício, o Educard. A solicitação deve iniciar na segunda quinzena de janeiro e será exclusivamente on-line. Para a grande maioria dos que possuem o cartão de 2025, também não será necessário mais ir ao Terminal Central de Araucária.

O processo que ocorria a cada ano é considerado burocrático, e em período próximo ao início das aulas, gerava apreensão e mobilização tanto dos responsáveis pelos estudantes quanto para os diferentes profissionais da Prefeitura envolvidos em alguma das etapas. O fluxo mais simplificado agiliza o processo e fortalece essa política pública no município possibilitando, inclusive, que o benefício possa chegar a quem tem direito, mas ainda não faz uso.

Quem tem direito?

O Educard garante a gratuidade nos ônibus do TRIAR aos estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio em instituições públicas do município (CMEIs, escolas municipais e colégios estaduais) – incluindo turmas de EJA e Ceebja. Pais ou responsáveis por crianças de até 12 anos também têm direito à gratuidade no transporte coletivo municipal, ao levarem ou buscarem o estudante da unidade educacional.

Como solicitar o benefício?

A solicitação do cartão Educard, vai ocorrer por meio do site https://passe-escolar.araucaria.pr.gov.br/ (a partir da segunda quinzena de janeiro) e o sistema deve ser similar ao sistema de consulta on-line realizado recentemente com pais sobre o tamanho dos uniformes escolares para a rede municipal.

O acesso para solicitação será mediante a data de nascimento do estudante e CPF do responsável legal. O passe livre estudantil também beneficia os estudantes da Rede Estadual de Ensino. Com o apoio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), os responsáveis legais por esses estudantes vão realizar a solicitação no mesmo sistema. E não será mais necessário ir à unidade onde o estudante está matriculado, como ocorria em anos anteriores.

Quem já possui o Educard de 2025 não vai precisar ir ao Terminal Central. Apenas vai realizar a solicitação on-line e, assim que iniciar o período letivo, deve validar o cartão no ônibus do TRIAR.

O trabalho da SMED e parceiros visa utilizar a tecnologia para evitar filas e esperas de modo que só precise ir ao Terminal Central de Araucária após a solicitação on-line do benefício: quem não tinha o cartão em 2025 (vai o responsável legal e a criança com documentos pessoais e comprovante de endereço); quem estiver com o cartão com algum tipo de problema (lembrando que o cartão não funciona fora do período de aulas); ou quem precisa de 2ª via do cartão.

Com dedicação e conhecimento tecnológico, a Prefeitura de Araucária tem trabalhado para melhorar as condições de ensino e aprendizagem no município. Garantir um transporte coletivo de qualidade e seguro e que as famílias possam participar cada vez mais da rotina escolar das crianças é parte desse compromisso. Sigamos em frente.

*Em caso de dúvida sobre o processo de solicitação, o adulto responsável vai poder entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3614-7525 (Departamento de Transporte Escolar) ou presencialmente na SMED.

Edição n.º 1497.