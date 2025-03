Coluna da SMED: SMED dá início à Formação Continuada 2025

Nesta semana começou a Formação Continuada realizada pelo Departamento de Ensino Fundamental da SMED. Ela é um desenvolvimento complementar à formação inicial dos professores, com temáticas específicas, com o objetivo de promover reflexões para consolidar conhecimentos necessários ao desenvolvimento profissional e contribuir para práticas pedagógicas exitosas na Rede Municipal de Ensino de Araucária.

A Formação Continuada também faz parte do processo de valorização da carreira profissional dos professores, prevista em lei e realizada dentro da carga horária deles.

A equipe do Departamento de Ensino Fundamental fez um esforço concentrado desde o início do ano letivo, com reuniões semanais, para avaliar os processos formativos estabelecidos historicamente no município e sistematizar o cronograma deste ano, selecionando as temáticas mais adequadas para o aprimoramento do fazer pedagógico. Esse planejamento levou em consideração a realidade do professor, pensando em sua valorização e protagonismo.

Os primeiros dias foram muito proveitosos, contando com a participação da Professora Doutora Waldirene Sawozuk Bellardo, da Uninter, que trouxe uma reflexão voltada para a organização do trabalho pedagógico no primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental.

Esses primeiros encontros ocorrerão até sexta-feira (2103), com a participação de todos os docentes que trabalham com os estudantes do primeiro ao quinto ano, Arte e Educação Física.

A equipe do Departamento de Ensino Fundamental aproveitou a oportunidade para parabenizar todos os professores pelo trabalho realizado nas unidades educacionais de Araucária, e destacou a importância do profissional de ensino em uma sociedade em que o exercício da profissão requer a superação de um número crescente de desafios a cada dia.

