No município de Araucária, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd – é desenvolvido regularmente nas escolas da Rede Municipal de Ensino por meio de um convênio formal com a Polícia Militar. Policiais militares são capacitados e treinados especificamente para atuar como instrutores do programa e atuar diretamente com os estudantes.

No decorrer do ano de 2025, os sargentos Maurício Lopatiuk e Elizeu Gomes Terra, realizaram encontros semanais com os estudantes das turmas de 5.º ano do Ensino Fundamental, ministrando um total de 10 lições durante um trimestre.

O município fornece o material didático e os demais materiais utilizados no decorrer das aulas do Proerd. Toda a logística para realização da formatura ao final do curso também fica sob responsabilidade da SMED, após definição coletiva com os coordenadores do programa.

A segunda formatura do Proerd em Araucária ocorreu no dia 17 de novembro e foi um evento marcante para mais de 378 estudantes, de cinco escolas municipais e uma instituição de ensino da rede privada. A solenidade foi uma oportunidade para os estudantes receberem certificados e premiações por seus esforços e dedicação ao programa.

No evento compareceram autoridades como o prefeito Gustavo Botogoski, a vice-prefeita e secretária de educação, Tatiana Assuiti, o secretário de segurança pública Laércio de Aguiar, o presidente da Câmara Municipal, Pastor Eduardo Castilhos, entre outros. A presença dessas autoridades reforça a importância do programa e o compromisso com a prevenção e a conscientização sobre os riscos das drogas e da violência.

As principais ações
do Proerd durante o ano
letivo incluem:
Educação Preventiva: Os estudantes participam de aulas interativas que abordam os efeitos nocivos das drogas, estratégias para resistir à pressão dos colegas e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como autoestima, tomada de decisão e resolução de conflitos.

Presença de Instrutores Policiais: A atuação dos policiais militares como educadores fortalece o vínculo entre a comunidade escolar e as forças de segurança, promovendo um ambiente de confiança e respeito.
Cerimônia de Formatura: Ao final do ciclo de aulas, os estudantes elaboram um texto sobre o que aprenderam no curso e como essas informações ajudarão a tomar decisões responsáveis e saudáveis, recebem gratuitamente a camiseta do Proerd para participar de uma cerimônia de formatura com a presença dos familiares, profissionais da educação e autoridades do município e da Polícia Militar, com a participação do mascote do Proerd, o leão Daren.

Ao final da formatura, recebem o certificado de participação e reafirmam seu compromisso com a vida saudável e livre de drogas, fortalecendo o senso de pertencimento junto à comunidade escolar e valorizando o aprendizado que receberam durante o curso.

Resumo das 10 lições do curso do Proerd: responsabilidade, informações sobre drogas (especificamente álcool e tabaco, narguile, cigarros eletrônicos), riscos e consequências, pressão dos colegas, lidar com o estresse, comunicação eficaz, tomada de decisão, resolução de conflitos, bullying, obter ajuda de adultos responsáveis, ajudar os outros e compromisso com a vida saudável.

O Proerd é reconhecido nacionalmente como uma ferramenta eficaz de prevenção primária, atuando antes que o jovem tenha contato com substâncias psicoativas. Em Araucária, o programa é parte integrante das ações da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, contribuindo diretamente para a promoção da saúde, da segurança e do bem-estar dos estudantes.

Edição n.º 1492.