Coluna da SMED: Uma parceria segura

A Secretaria Municipal de Educação de Araucária, em parceria com a Polícia Militar, já deu início às atividades do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar. O programa promove um curso de quatro meses, ministrado dentro das unidades educacionais por policiais militares capacitados pedagogicamente, e é desenvolvido por meio de atividades que enfatizam a prevenção ao uso de drogas. As aulas mostram aos estudantes como se manter longe de más companhias, orientam a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.

Histórico do PROERD

O PROERD é originário do programa norte-americano Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), criado em 1983 por uma força-tarefa formada por policiais de Los Angeles, com o intuito de quebrar o ciclo de abuso de drogas relacionado, cada vez mais, com condutas criminosas e prisões.

Após análise de outras iniciativas e programas de prevenção, o D.A.R.E. foi concebido e proposto para ser desenvolvido em ambiente escolar, por policiais uniformizados e especialmente qualificados para tal, tornando-se uma extensão natural das iniciativas de policiamento comunitário.

O sucesso levou a iniciativa a ser expandida para outros estados e países, sendo que, em 1989, a ONG D.A.R.E. América foi criada para gerenciar o programa. A divisão D.A.R.E. International surgiu em 1990, com o interesse de vários países na adoção do programa.

Em Araucária, o público-alvo do PROERD são os estudantes do 5.º ano do Ensino Fundamental, e as atividades são desenvolvidas por um policial conhecido pelas crianças e estudantes como o Policial Terra.

Neste semestre, o programa será desenvolvido em 12 escolas municipais, beneficiando centenas de estudantes. É mais uma oportunidade para os estudantes aprenderem a importância de uma vida saudável, segura e longe das drogas.

