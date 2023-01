Coluna: Novidade no Iskapinski

Iskapinski anunciô que vai ter novidade das boa no Armazém!!! E non contô nada pra ninguém porque dizendo que sendo supresa mais que indo facilitar a vida de todos os freguéis!! E quando iéle ponhar, vai ter uma grande inauguraçón com foguetório e discurso. Que será que sendo? Será que Iskapinski vai reformar armazém e fazer um destes pegue e pindure? Mais se fizer iésto iele non vai facilitar a vida de ninguém, só a dele mesmo, porque quem fais o trabaio de ser atendido sendo o povo mesmo!!! Enton o que será que sendo? Será que iele indo derubar o casarón véio de contruir um baracón destes pré moldado da noite pro dia que nem nas Európia? Mas se iele fazendo iésto que graça vai ter de ir no Armazém do Iskapinski se iéle vai acabar com o encanto de tomar uma cachaça numa casa de mais de 100 anos, onde até a cachaça é mais gostosa por causa do ambiente. Tudo mundo na maior curiosidade, tudo mundo preocupado, se iéle modernizar o armazém o que vai ser dos rato, das teia de aranha, dos cachorro vagabundo que ficon na porta, dos cavalo amarado nas cerca? Será que iéle non pensa na Fauna da roça?? Enton chegando o grande dia e Iskapinski chamando tudo mundo e convidando pra inauguraçón na Grande Novidade!!! Nóis tudo ali reunido esperando Iskapinski fazer o anunço, ieu inté com garganta seca esperando a novidade, até que Iskapinski dizendo que, vai trazer pro armazém uma destas máquina de Banco 24 horas, pra facilitar a vida do povo que podendo agora pagar as conta na Máquina, tirar dinheiro, fazer depósito sem mais percisar ir pra cidade e que inauguraçón ia ser no otro dia as 10 da manhã, com foguetório e discuso. Ah, nóis tudo se aliviemo e comemoremo a Grande Novidade!!! No otro dia eron umas 9 da manhã iéu escuitô o foguetório!!! Desgracéra Mésmo!!! Mais porque adiantaron a inauguraçón!!! Iéu saiéu correndo pra inauguraçón mas quando chegando, que inauguraçón que nada, ierom um bando de assaltante que caregaron o Banco 24 horas embora!!!! E os foguete? iérom os pipoco das metralhadora!!!