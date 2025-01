Coluna SMAS: A busca ativa como trabalho social essencial do CRAS

Você já parou para pensar no impacto que pequenas ações podem ter na nossa comunidade? No início deste ano, uma ação simples, mas extremamente eficaz, foi realizada no Jardim Israelense e no Jardim Arco-Íris. Essas regiões de nossa cidade, assim como tantas outras, enfrentam desafios relacionados à vulnerabilidade social. E, no dia 14 de janeiro, realizamos uma ação de busca ativa para aproximar mais pessoas das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Industrial.

Se você não está familiarizado com o termo, a busca ativa vai além de oferecer serviços. Ela inclui ir até as pessoas, compreender suas realidades e necessidades. Foi uma oportunidade para muitos conhecerem os serviços do CRAS e as atividades programadas para o ano, permitindo o primeiro contato com este importante espaço de apoio.

Em parceria com a associação de moradores, nossa equipe esteve na comunidade, apresentando o CRAS e seus serviços. A ação rendeu 32 novas inscrições de pessoas que ainda não conheciam o equipamento, o que consideramos um ótimo resultado para apenas um dia. Esses novos participantes já estão aproveitando as atividades de convivência e fortalecimento de vínculos que são oferecidas de forma ininterrupta, mesmo no período de férias.

Claro que o impacto dessas ações vai muito além das inscrições. O mais importante é o fortalecimento dos laços comunitários e a criação de um vínculo de confiança. Quando a equipe do CRAS vai até a comunidade, ouve, tira dúvidas e compartilha informações, se constrói uma relação de proximidade. Isso é fundamental para que as famílias se sintam acolhidas e compreendam que o CRAS está ali para ajudá-las a superar desafios e conquistar autonomia.

Essa ação não é um evento isolado, mas o início de um processo contínuo de construção de vínculo e promoção do cuidado. Cada família que se inscreve no CRAS tem à disposição um ponto de apoio essencial para enfrentar dificuldades e garantir seus direitos.

Se você ainda não conhece o CRAS da sua região ou tem dúvidas sobre os serviços oferecidos, não hesite em nos procurar. Estamos aqui para fortalecer vínculos, orientar sobre direitos e auxiliar na construção de caminhos para viver com mais independência e autonomia.

Edição n.º 1449.