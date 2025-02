Coluna SMAS: Panificadora Escola — mais do que receitas, novas perspectivas de vida

Há algo mágico em retornar a um lugar que transforma vidas, especialmente neste ano tão especial, em que a Panificadora Escola, que inicialmente se chamava Semente de Vida e depois Panificadora da Família, celebra 30 anos de existência. O aroma inconfundível do pão quentinho e o olhar atento das profissionais orientando os participantes, enquanto compartilham histórias, preenchem o ambiente com uma mistura de esperança e oportunidade. Nesse sentido, é com grande entusiasmo e alegria que nós, da Secretaria Municipal de Assistência Social, anunciamos o retorno dos cursos da Panificadora Escola.

Nesta nova fase, três opções de cursos serão oferecidas. Um deles, o curso “Bolos Caseiros da Vó”, traz aquela memória afetiva da cozinha familiar. Com duração de uma semana, de 17 a 24 de fevereiro, ele ensina receitas que são verdadeiros abraços em forma de sobremesa. Com a Páscoa se aproximando, o curso “Kit Festa ou Páscoa” surge como uma excelente oportunidade para quem deseja empreender ou presentear com produtos temáticos e criativos. Este curso será realizado de 10 a 17 de março. Já o curso de Auxiliar de Panificação é perfeito para quem quer dar os primeiros passos no ramo, aprender o básico da panificação e abrir novas portas no mercado de trabalho. As aulas vão de 24 de março a 07 de maio.

Nós, da SMAS, acreditamos que a receita com ingredientes de convivência e aprendizado transforma vidas. Entre fornos e massas, ouvimos histórias de pessoas que estão começando do zero, outras que buscam se reinventar e algumas que simplesmente querem aprender por paixão. E o mais bonito é perceber que esses cursos vão além do conteúdo ensinado. Eles oferecem mais do que receitas: proporcionam perspectivas, possibilidades e a chance de acreditar em dias melhores. Cada pão assado, bolo confeitado ou doce finalizado representa mais do que um produto: é uma fatia de futuro sendo construída.

As capacitações são destinadas às pessoas inscritas no Cadastro Único, e as inscrições devem ser feitas nos CRAS a partir de 03 de fevereiro. Destacamos que, durante as aulas, os alunos experimentam os alimentos produzidos e o restante é encaminhado as Unidades de Acolhimento, para os CRAS e demais serviços da SMAS. Na Panificadora Escola, a cozinha é o ponto de partida. O destino vai além.

Edição n.º 1450.