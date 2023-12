Coluna SMED: 1º Jogos Mirins de Araucária

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

E daí surgiu o JOMA!!!

Emoção e alegria marcaram a semana de 28/11 à 01/12 com a realização dos “1º Jogos Mirins de Araucária – JOMA”.

Esta iniciativa da Prefeitura do Município de Araucária, por meio do trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL e a Secretaria Municipal de Educação – SMED, contemplou os estudantes das unidades educacionais da rede de ensino municipal e privada, proporcionando a participação de 20 escolas, sendo 15 públicas e 5 privadas, envolvendo mais de 1.400 estudantes.

Entre as modalidades disputadas, tivemos o basquete, futsal, caçador, atletismo, cabo de guerra, jogo da memória e a torre de equilíbrio, tanto para o masculino quanto feminino, sendo o público-alvo estudantes matriculados no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

A participação em eventos como esse, além de ser uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva, desenvolve o espírito de equipe, resiliência, disciplina, empatia, respeito às regras, hierarquia, liderança, interação, entre outras.

Para além da competição, o objetivo foi criar momentos mágicos na vida dos estudantes, proporcionando um aprendizado para a cidadania.

Com relação à premiação, sabemos que tanto os troféus quanto às medalhas se caracterizam como a representação da vitória em algum evento de caráter competitivo. Nesse evento houve um diferencial, todos os estudantes receberam medalhas de participação, independente de ser campeão ou não, pois o esporte, acima de tudo, ensina princípios de vida!

Destacamos, ainda, a importância da participação e disponibilidade das escolas, dos gestores e professores que abraçaram a ideia e a executaram lindamente, proporcionando o envolvimento de todos.

Edição n.º 1392