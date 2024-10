Coluna SMED: 24 anos de Proerd em Araucária

O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) foi criado em 1983 nos Estados Unidos e recebeu o nome de Drug Abuse Resistence Education (DARE). No ano de 1992, chega ao Brasil, inicialmente no Rio de Janeiro e atualmente é realizado em todo território nacional.

Na cidade de Araucária, o PROERD é realizado desde o ano 2000 e formou milhares de estudantes dos quintos anos do Ensino Fundamental, tanto de escolas da rede municipal quanto da rede particular.

As atividades pedagógicas do programa são realizadas por instrutores capacitados pela Polícia Militar do Paraná. Atualmente, o 2º Sargento Elizeu Gomes Terra ministra as aulas do Proerd nas unidades educacionais da rede do município de Araucária.

As aulas são realizadas em dez momentos e transmitem informações sobre o uso de drogas, tomada de decisões assertivas, bullying, buscando mostrar aos estudantes como se distanciar de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas vindas de pessoas com más intenções e a sempre acionar os pais ou responsáveis, professores e adultos quando precisarem de auxílio.

O programa realiza-se por meio de convênio firmado entre o Batalhão da Polícia Militar do Paraná (BPEC) e a Prefeitura Municipal de Araucária, que subsidia a execução do programa com o material didático: o livro do Estudante Proerd “Caindo na real”, o certificado de conclusão e a camiseta utilizada na formatura.

Na finalização das dez aulas, os estudantes passam pela tão esperada formatura. Um evento marcante na vida dos estudantes e comunidade escolar que pode presenciar um pouco dos ensinamentos transmitidos aos alunos. Todos os anos, aproximadamente dois mil cursistas são formados.

O evento é marcado pela alegria e carinho de todos os envolvidos no programa, tais como diretores, pedagogos, professores, estudantes e demais membros da comunidade escolar, que sempre saem emocionados com as apresentações do Palhaço Azedo, o palhaço mais doce do Brasil , além do cerimonialista do evento, o 2º Sargento Maurício Lopatiuk. Os alunos fazem o juramento de se manterem longe das drogas e da violência diante de toda a comunidade escolar e cantam a música tema do Programa, a Canção do Proerd, na presença do mascote do programa, o carinhoso leão Daren.

Em 2024, o Proerd completa 24 anos em Araucária e aproximadamente 50 mil alunos araucarienses já participaram do Programa, que tem por objetivo principal transmitir a ideia de valorizar a vida, defendendo sempre a cultura da paz e manter-se longe das drogas e da violência.

Edição n.º 1436. Prof.ª Karen Cristiane Kampa – Departamento de Articulação Pedagógica.