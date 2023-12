Coluna SMED: A Contribuição da Psicomotricidade na Educação Especial

A psicomotricidade é uma ciência que possui uma importância cada vez maior no desenvolvimento global do indivíduo em todas as fases, porque se preocupa com a relação entre o homem e o seu corpo, considerando não só aspectos psicomotores, mas aspectos cognitivos e afetivos que constituem o sujeito. Como se refere a Associação Brasileira de Psicomotricidade – ABP, Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. (Associação Brasileira de Psicomotricidade)

Visto que a psicomotricidade visa desenvolver e aprimorar os conceitos relacionados ao enfoque da globalidade humana, e vem ser de fundamental importância o trabalho acerca da educação psicomotora com pessoas com deficiência que, apesar de apresentarem várias limitações de ordem neuropsicomotora, faz-se necessário que recebam estímulos condizentes com sua necessidade, proporcionando melhoria na sua autonomia e também qualidade de vida.

Esses estímulos acontecem através de práticas psicomotoras nas quais são estimulados e recrutados os elementos psicomotores: tônus, equilíbrio, lateralidade, esquema/imagem corporal, orientação espacial, coordenação motora global e fina, em que todos vêm melhorar e ampliar a capacidade funcional do corpo.

A psicomotricidade desenvolvida para a criança com deficiência proporciona progressos necessários como a promoção de habilidades motoras que levem a criança a aprender e conhecer o seu próprio corpo, a se movimentar de forma expressiva, além de oferecer um caminho para as trocas afetivas, facilitando a comunicação e a expressão das ideias, bem como a apropriação de sua imagem corporal.

A prática psicomotora realizada dentro no ambiente escolar, através de atividades sensoriais, motoras, de equilíbrio, de agilidade, de lateralidade, memória e percepção espaço-temporal, brincadeiras e jogos simbólicos, vem contribuir no desenvolvimento dos estímulos sensoriais, manipulativos e corporais, pois proporcionam experiências significativas e deve ser entendida como um processo de ajuda que acompanha a criança em seu próprio percurso maturativo, que vai desde a expressividade motora e do movimento até o acesso à capacidade de descentração.

Sendo assim, salientamos a maneira com que a prática psicomotora tem de entender, observar e conhecer a criança. A partir da sua filosofia e sua tecnicidade, é importante ressaltar que o nosso olhar e nossa intervenção não se centram nas dificuldades e limitações, mas que, ao contrário, interessamo-nos especialmente por aquilo que é, e sabe fazer de acordo com sua maturação e desenvolvimento afetivo, respeitando as potencialidades de cada indivíduo.

