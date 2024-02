Coluna SMED: A educação além da escola

Quando falamos em educação devemos pensar em todos os ambientes que a desenvolvem. Pela cultura, logo pensamos no ambiente escolar, porém ela acontece em todos os espaços que frequentamos. Seja pelas relações entre as pessoas, pelo exemplo de atitudes, por intenção, por observação, direta ou indiretamente. Cabe ressaltar que para a aquisição do conhecimento, os estudantes devem ir além da relação com os conteúdos propriamente ditos, precisamos desenvolver nos estudantes conhecimento de mundo. Mundo esse em que ele possa perceber, associar e interagir com ideias e a partir delas iniciar a construção da sua visão individual dele.

O estímulo ao conhecimento deve, antes de tudo, atravessar os muros escolares e ir além dos livros. O ambiente em que ele vive proporciona grandes possibilidades para que isso aconteça. As cidades moldam as relações entre as pessoas e as oportunidades de aprendizagem que nela podem acontecer.

Um exemplo disso é quando o estudante inicia a percepção, função e representação do uso de placas, outdoors, anúncios publicitários, nomes e funções dos comércios, ou ainda, quando questionado sobre alguma situação que vivenciou, buscando a sua opinião e uma possível solução, vantagens e consequências da vida da sociedade local, entre outros fatores. Essa bagagem dará subsídio para que mais tarde reconheçam que as pessoas fazem parte de um espaço geográfico como sujeitos atuantes e responsáveis pela transformação.

Esses questionamentos, abrirão possibilidades para o desenvolvimento de um olhar apurado ao que é real e ao que é ideal, desenvolvendo dessa maneira a construção e elaboração de um pensamento crítico e científico das habilidades relacionadas à empatia, à criatividade e ao respeito. Essas oportunidades educativas ocorrem a partir de encontros potentes e transformadores não só entre pessoas, mas das relações estabelecidas entre cenas, lugares, fatos e conteúdos que enriquecem a compreensão do mundo.

Ou seja, o estudante desenvolve assim capacidades e habilidades fundamentais para a elaboração de novos conceitos que o auxiliam nas percepções do que há a sua volta. E todos esses conceitos são utilizados no dia-a-dia da escola. Pois a soma das experiências vividas pelos estudantes e pelos docentes torna o ambiente escolar enriquecedor, proporcionando infinitas possibilidades de aprendizagens e troca de conhecimentos.

Edição n.º 1403