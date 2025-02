Coluna SMED: A Educação de Jovens e Adultos está com matrículas abertas

“A EJA é um direito que fortalece o cidadão, oferece novas perspectivas e prova que a aprendizagem é um processo contínuo, sem limites de tempo.”

Muitos brasileiros, por várias razões, acabam não tendo a oportunidade de concluir seus estudos na idade considerada ideal, adequada, mesmo sendo a educação um direito de todos.

Em Araucária, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem se consolidado como importante instrumento de inclusão social, além de promover oportunidades para quem não teve acesso ou quer dar continuidade aos estudos, já que o direito à educação não se restringe à infância e adolescência.

A história da EJA em nosso município começa com a necessidade de atender um público diversificado, composto por jovens, adultos e idosos que não puderam concluir seus estudos no tempo regular.

Esta modalidade de ensino ocorre em seis escolas de Araucária, em diferentes turnos, sendo dividida em duas etapas na Fase 1, que compreende os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Nos últimos anos, no fim de outubro tem sido realizado o Seminário da EJA. Um evento com trocas de experiências, vivências e palestras, possibilitando aos estudantes a interação em diferentes espaços e com diferentes colegas, que partilham dessa mesma realidade.

Cabe à comunidade orientar e incentivar os jovens e adultos interessados a comparecer nas escolas que oferecem a EJA (veja a lista abaixo), ou a entrar em contato com a Secretaria de Educação, pelo telefone (41) 3614-7406, no Departamento de Ensino Fundamental.

Escolas que ofertam a EJA em Araucária:

Escola Municipal Prof. Arlindo Milton Druszcz – Rua Faisão, 1.320 – Capela Velha. Telefone: (41) 3614-7712. Turmas à noite;

Escola Municipal Prof. Ambrósio Iantas – Rua José Maria dos Anjos, 50 – Capela Velha. Telefone: (41) 3614-7455. Turmas à noite;

Escola Municipal Prof.ª Silda Sally Wille Ehlke – Rua Mato Grosso, 631 – Jardim Iguaçu. Telefone: (41) 3614-7491. Turmas à noite;

Escola Municipal Prof.ª Maria Aparecida Saliba – Rua Professora Maria Nassar Schaustek, 1.024 – Campina da Barra. Telefone: (41) 3614-7528. Turmas à noite;

Escola Municipal Prof.ª Terezinha Mariano Theobald – Rua Gumercindo R. Pimenta, 76 – Cachoeira. Telefone: (41) 3614-7443. Turmas à noite;

Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka – Rua Rodolpho Hasselmann, 531 – Centro. Telefone: (41) 3614-7454. Turmas à tarde e à noite.

Edição n.º 1453.