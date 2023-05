Coluna SMED: A importância da psicomotricidade e dos elementos psicomotores no desenvolvimento infantil

A psicomotricidade ocupa um lugar muito importante no desenvolvimento infantil, pois faz com que a criança melhore seu desempenho escolar, crie confiança em si e aprimore sua autoestima. Mas, afinal, o que é a psicomotricidade? De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade (1980), psicomotricidade é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade, linguagem e do processo de socialização.

É por meio do movimento que a criança articula seus desejos, afetividade e possibilidades de comunicação. Neste contexto, o meio em que vivemos influencia esse processo, fazendo com que as crianças da mesma idade se comportem de maneira distinta, porque cada criança é única e desenvolve-se de formas diferentes.

A estimulação psicomotora na Educação Infantil tem por objetivo a utilização do corpo como via de comunicação com o mundo. Nesse sentido, os elementos psicomotores, como tônus, equilíbrio, orientação espacial, esquema e imagem corporal, lateralidade, praxia global e praxia fina desempenham uma função específica na realização das ações, porém eles são indissociáveis no processo funcional.

As capacidades psicomotoras, como estimulação no desenvolvimento da criança, têm como finalidade motivar a capacidade sensitiva por meio de sensações e relações entre o corpo e o exterior, cultivar a capacidade perceptiva, considerando o conhecimento dos movimentos e da resposta corporal, fazer com que a criança passe a descobrir e a expressar sua capacidade, utilizando-se da ação criativa na expressão de emoções, amplie e valorize sua identidade e autoestima dentro da pluralidade grupal, crie segurança expressando de diversas formas como um ser valioso, único e exclusivo.

Sabendo que os elementos psicomotores influenciam e contribuem diretamente no processo de desenvolvimento da criança, a Secretaria de Educação, por meio do departamento de Educação Infantil, realiza desde 2019 a Formação in loco de Psicomotricidade e Afetividade nos Centros Municipais de Educação Infantil.

Para o ano vigente, a formação tem por objetivo contemplar as dezesseis escolas que atendem as turmas de infantil 4 e 5, proporcionando vivências motoras de forma intencional, sistematizada e planejada, por meio de circuitos e atividades lúdicas em que as crianças, por meio das interações e brincadeiras, constroem seu próprio desenvolvimento, privilegiando, portanto, o protagonismo de suas ações.

Edição n. 1361