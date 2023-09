Coluna SMED: A infância e suas lembranças

Sempre falamos: como é bom ser criança! E é verdade, pois carregamos conosco belas e puras lembranças de nosso tempo de criança. Embora também existam algumas lembranças tristes, visto que cada pessoa possui sua organização familiar e diferentes vivências, somos o que somos pelo que vivemos e construímos, e o importante é se sentir e buscar sempre estar bem.

Ser criança é viver em um mundo particular cheio de fantasias com direito, até mesmo, a amigos imaginários! A criança é capaz de brincar e se sentir feliz com as coisas mais simples que existem. Brincar com brinquedos é bom, mas brincar com as panelas e talheres da mamãe e da vovó é muito mais prazeroso. Hummmmm passar o dedo no bolo e se lambuzar com a massa, brincar na chuva, pular na lama, brincar de mímica, de casinha, na balança feita de corda amarrada a um galho de árvore, rolar na grama, aprender a andar de bicicleta. São tantas lembranças gostosas que podemos até com o fechar dos olhos visualizar as cenas gravadas em nossa memória.

Por muito tempo a infância não foi considerada como parte do desenvolvimento humano. Hoje nossas crianças são reconhecidas como sujeitos de direitos, sendo contempladas com uma legislação específica em sua defesa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 16, coloca sobre o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se.

No mês de outubro, comemoramos o dia das crianças. Papais, mamães, titios, titias, avós, já estão pensando e correndo para comprar os presentes. Sim, é muito bom ganhar presentes, mas é muito mais valioso guardar boas lembranças de momentos inesquecíveis com a família e com as pessoas que amamos. Reviva frequentemente sua infância, acorde sempre a criança adormecida dentro de você, brinque, corra, faça cócegas, sorria e construa memórias felizes para você e para suas crianças!!!

Lembramos que estamos com a chamada pública iniciada em 11 de setembro e que irá até o dia 02 de outubro de 2023. A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), realiza o cadastro de todas as crianças que completarão 4 anos de idade até o dia 31 de março de 2024 e que ainda não estão matriculadas em nenhuma unidade educacional. A ação visa cadastrar as crianças em idade escolar obrigatória. A Chamada Pública também vale para as crianças nascidas nos anos de 2018 e 2019 que ainda não estejam matriculadas. Acesse o site: araucaria.atend.net para maiores informações.

Edição n.º 1381